4 errores que más cometen los ganadores de un premio de lotería y que los lleva a la ruina

Ser el ganador de un importante premio de lotería no es una tarea sencilla, ya que la inexperiencia en este tipo de temas puede llevar a las personas que reciben grandes cantidades de dinero de un día para otro a una vorágine de desgracias, imposible de salir de ella.

Sobre este tema, Eszylfie Taylor, quien es un asesor financiero y que durante ya muchos años ha trabajado con personas que han ganado un premio de lotería, asesorándolos respecto a lo que deben hacer con su dinero, asegura que un ganador puede perder su fortuna “en un abrir y cerrar de ojos” si no sabe manejarla adecuadamente.

Segun Taylor, la mayoría de los ganadores de un premio de lotería significativo cometen, casi siempre, los mismos errores que puede llevarlos muy pronto a la quiebra. En seguida, te enlistamos cuáles son para que en caso de que obtengas uno, no llegues a cometerlos.

4 errores que comúnmente cometen los ganadores de la lotería y que podrían dejarlos en la ruina

1) No evalúan sus opciones

El experto en finanzas indicó que lo primero que debe hacer un ganador de un premio de lotería es meditar cuál es la mejor forma de cobrarlo, si en un solo pago o en anualidad. Quien opte por un solo pago, debe ser consciente de que recibirá prácticamente la mitad del dinero, mientras que los que deciden irse por la anualidad, es algo de lo que no se podrán detractar.

Pero lo peor de todo es que no hacen conciencia de que el dinero tiene un límite y una vez que se acaba, no podrás recibir ni un poco más. Así que el mayor desafío es establecer una tasa de retiro sostenible que no exceda su tasa de ganancia.

2) No diversificar sus ganancias

Taylor recomienda a los ganadores poner su dinero del premio de lotería en diferentes sectores para así crear una cartera de inversiones diversas. “Si quieres arriesgarte en algo, hazlo con los intereses que has acumulado sobre los millones que ganaste”, dijo.

3) Ignorar los consejos de expertos financieros

El ganador de la lotería que piensa que puede manejar por sí solo sus ganancias está en un completo error. Un asesor financiero puede aconsejarte respecto a qué propiedades adquirir, cómo administrarlas y sobre todo, el tema que estas compras generan respecto a impuestos.

4) Hacer pública su victoria

Antes de contarle la noticia a tu familia o amigos, debes pensar específicamente a quiénes se lo dirás, ya que muchos podrían aprovechar la situación para pedirte dinero, cosa que debes de rechazar de inmediato, sin importar de quién se trate.

