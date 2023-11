Qué pasará con las tiendas en Thanksgiving: los anuncios de Costco y Walmart

Thanksgiving 2023 está a la vuelta de la esquina, por eso es importante planificar las compras y tener todo a la mano ya que ese día muchas tiendas estarán cerradas. ¿Qué anunciaron Costco y Walmart?

Costco en Thanksgiving estará cerrado

Costco está cerrado siete días al año y el Día de Acción de Gracias es uno de ellos.

La cadena de supermercados comenzó su venta anticipada de ahorros del Black Friday el 13 de noviembre, con una venta de ahorros de fin de semana del Black Friday del 24 al 27 de noviembre.

Y si compra en Costco.com el día de Acción de Gracias y gasta $500, obtendrá $50 de descuento al finalizar la compra sobre artículos calificados.

Walmart también estará cerrado

El presidente y director ejecutivo de Walmart, John Furner , dijo en X que el minorista cerraría el Día de Acción de Gracias de este año.

“El Día de Acción de Gracias es un día muy especial durante una temporada muy ocupada, y queremos que pases ese día en casa con tu familia y tus seres queridos, ya sea comiendo una excelente comida, viendo fútbol o cualesquiera que sean tus tradiciones”, escribió.

Sus ventas en línea del Black Friday comenzaron el 8 de noviembre, según CBS News, y estará abierto el mismo Black Friday.

Qué otras tiendas no abrirán sus puertas en Thanksgiving

Por cuarto año consecutivo, Best Buy permanecerá cerrado el Día de Acción de Gracias, un cambio que comenzó en 2020 debido a la pandemia de COVID.

Sin embargo, el minorista abrirá sus ventas del Black Friday el viernes 17 de noviembre. Lanzará su venta de acceso anticipado del Black Friday para miembros del programa de lealtad My Best Buy Plus y My Best Buy Total el viernes 27 de octubre, según Chain Edad de la tienda.

Podrá comprar en el sitio web el Día de Acción de Gracias, así que inicie su navegador si necesita un nuevo televisor, sistema de juegos u otros dispositivos electrónicos.

Home Depot estará cerrado el día de Acción de Gracias, pero ofrece ahorros del Black Friday durante todo el mes de noviembre.

Target no abrirá

“La respuesta fue tan positiva que continuaremos con esto este año, manteniendo nuestras tiendas Target cerradas todo el día el Día de Acción de Gracias. Este es solo un ejemplo de cómo nuestra evolución”, anunciaron.

“La estrategia es satisfacer las necesidades de nuestro negocio y de nuestros clientes”, se lee en un comunicado de prensa de 2021. El sitio web de la tienda ya ha publicado importantes ofertas del Black Friday en electrónica, juguetes, productos de cocina y artículos de limpieza.