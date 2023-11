¿De cuánto es la fortuna de Shakira? Tras tener que pagar una millonaria multa por fraude fiscal

El pasado lunes Shakira se tuvo que presentar ante las autoridades de España, juicio donde terminó aceptando que defraudó por €14,5 millones de euros a la Hacienda entre los años 2012 y 2014.

Sin embargo, ahora deberá cancelar una multa de €7,3 millones de euros, lo que vendrían siendo aproximadamente $8 millones de dólares. Por ello, más de uno se está preguntando en cuánto quedaría valorada la fortuna de la colombiana.

Shakira eligió pagar una multa para estar tranquila con sus hijos. / Foto: Juan Naharro Gimenez/Getty Images.

‘Celebrity Net Worth’ cree que la fortuna de la expareja sentimental de Gerard Piqué estaría estimada en una cifra cercana a los $300 millones de dólares, siendo esta una de las más elevadas que registran en la página entre las reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento.

Shakira envía comunicado tras su pacto con la Fiscalía

“Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos. Sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir“, comenzó diciendo la intérprete de ‘Acróstico’ en un comunicado.

La colombiana Shakira expresó todo lo que pasó por su mente en medio de la situación que le tocó vivir. / Foto: Mezcalent.

“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante. He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida”, agregó.

