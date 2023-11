Dos de los 10 delincuentes sexuales más buscados de Texas vuelven a estar tras las rejas

Deion Jordan Looney y Sean Alan Smith, dos de los 10 delincuentes sexuales más buscados de Texas están nuevamente bajo custodia luego de sus arrestos el 9 de noviembre. Así lo informó el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

Looney, de 25 años de edad, es considerado un delincuente sexual de alto riesgo. Fue detenido en Garland por miembros del Grupo de Trabajo contra Fugitivos del Norte de Texas de los Marshals de Estados Unidos, según informó el DPS.

Según la información oficial del Departameto, Looney era buscado por incumplimiento del deber de registro de los delincuentes sexuales y violación de la libertad condicional.

El hombre fue condenado en 2016 por robo en una vivienda y posteriormente recibió dos años de libertad condicional, según el citio oficial del DPS. Posteriormente, en 2018, Looney fue declarado culpable de indecencia con un niño por exposición tras un incidente con un niño de 10 años. Recibió cuatro años de libertad condicional.

“Desde 2020, Looney ha sido condenado varias veces por incumplimiento del deber de registro de los delincuentes sexuales durante 10 años“, detalla la ficha del hombre. “Looney era buscado desde julio de 2022, cuando se emitieron órdenes de arresto desde el condado de Dallas por incumplimiento del deber de los delincuentes sexuales de registrarse durante 10 años y violación de la libertad condicional”.

El DPS ofreció una recompensa de hasta $3,000 información que llevara al hombre. No obstante, como su captura no se logró gracias a información recibida a través de Texas Crime Stoppers, no se pagó ninguna recompensa.

Sean Alan Smith

En el caso de Smith, de 29 años, fue capturado el 9 de noviembre de 2023 en Beaumont, Texas. “Basándose en la información de la investigación, los agentes especiales del DPS localizaron y arrestaron a Smith en una residencia”, dice la ficha de captura.

En total, Smith es acusado de seis delitos: agresión sexual a un niño, robo de una vivienda, robo de propiedad, no identificarse y dar información falsa/ficticia, posesión de marihuana e invasión criminal.

En 2013, el hombre de 29 años fue declarado culpable de robo en una habitación y posteriormente sentenciado a cuatro años de reclusión en la prisión del TDCJ. En 2016, fue declarado culpable de agresión sexual a un niño tras un incidente que involucró a una niña de 15 años.

Posteriormente recibió 10 años de libertad condicional, según el DPS.

“Su libertad condicional fue posteriormente revocada y en 2017 fue sentenciado a tres años de reclusión en la prisión del TDCJ. Smith era buscado desde diciembre de 2022, cuando se emitió una orden de arresto desde el condado de Nueces por incumplimiento de los requisitos de registro de delincuentes sexuales”, dice la ficha del DPS.

Al igual que ocurrió con Looney, la recompensa de $3,000 no se pagó porque fue detenido gracias a la investigación policial.

Sigue leyendo: