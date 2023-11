Francisco Álvarez sueña con la titularidad de los New York Mets para la temporada 2024

Los New York Mets no tuvieron la mejor temporada que se podía esperar en la campaña 2023 de las Grandes Ligas al quedar fuera de la postemporada; a pesar de este hecho el equipo tuvo la grata sorpresa de contar con el receptor venezolano y prospecto número uno de la organización, Francisco Álvarez, quien prácticamente tomó el liderazgo en la receptoría tras la lesión de su compatriota Omar Narváez en el arranque de la ronda regular.

En una reciente entrevista ofrecida a SNY.TV el jugador venezolano se mostró bastate agradecido por la oportunidad que le brindó la organización en compartir la titularidad con el también careta Tomás Nido y destacó que seguirá trabajando lo mejor posible para poder ser nuevamente considerado para este cargo durante la campaña 2024 por el gran rendimiento que tuvo con el madero.

“Fue una de esas temporadas en las que había mucho que mejorar. Con la voluntad de Dios voy a seguir trabajando y seguir haciendo lo que tengo que hacer, pero lo veo como una buena temporada, nada extraordinario pero definitivamente es algo sobre lo que construir”, expresó Francisco Álvarez.

La intención del venezolano es aprovechar los conocimientos del manager Carlos Mendoza como antiguo coach de bateo de los New York Yankees para mejorar su estilo de bateo y aumentar los sorpresivos números que realizó en su año de novato dentro de la organización de la Gran Manzana; además espera poder servir de impulso para mejorar el rendimiento de los lanzadores cuando esté detrás del plato.

“Me llena de orgullo y alegría que se le haya dado esta oportunidad. Creo que es una de esas personas que puede abrir las puertas a otros potenciales directivos venezolanos por las habilidades que tiene. Se siente muy bien y estoy orgulloso de ello”, agregó en sus declaraciones el receptor criollo.

“Esta temporada baja he tenido una temporada baja completa para seguir trabajando y cambiar un poco mi rutina. Espero que la directiva me dé la oportunidad de jugar todos los días si me lo he ganado”, concluyó.

Durante la temporada 2023 el careta criollo dejó un promedio de .209 producto de 80 imparables, 25 jonrones, 63 carreras impulsadas y 51 carreras anotadas.

