Promueven proyecto de ley en la Gran Manzana para garantizar mayor equidad en trasplantes de órganos

Se estima que en Nueva York actualmente hay casi 10,000 pacientes que necesitan un trasplante de órgano que les salve la vida, lo que representan casi el 10% de la lista de espera en todo el país, pero comunidades desprotegidas, como la inmigrante y grupos de bajos recursos, suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a los procedimientos. Y en su afán de garantizar que los trasplantes de órganos sean equitativamente accesibles para todos los neoyorquinos, el Concejo Municipal está tramitando una ley que busca derrumbar barreras para recibir atención médica.

La iniciativa de ley pretende establecer una Oficina de Equidad en los Trasplantes de Órganos dentro del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad, que no solo mejoraría la equidad en los procesos sino que de paso ayudaría a que los pacientes que necesitan los procedimientos puedan amortizarlos, al tiempo que se generarían ahorros significativos para el sistema de salud pública.

A través de la nueva oficina, apoyada hasta el momento por concejales migrantes como Mercedes Narcisse y Lynn Schulman, quienes necesiten ese tipo de procedimientos podrán obtener información accesible y coordinación de atención especializada sobre las opciones de trasplante disponibles en cada condado. Asimismo, la oficina ofrecerá apoyo a neoyorquinos sin seguro o con seguro médico insuficiente para obtener el seguro necesario para cubrir los costos de las cirugías de trasplante de órganos y la atención médica que se requiera.

“Como enfermera titulada y servidora pública, he sido testigo de primera mano de las disparidades en el trasplante de órganos y los desafíos únicos que enfrentan nuestras diversas comunidades, y con el establecimiento de la Oficina de Equidad en Trasplantes de Órganos, damos un paso fundamental para garantizar que todos los neoyorquinos, independientemente de sus antecedentes o situación económica, tengan acceso equitativo a trasplantes que salvan vidas”, dijo la legisladora municipal Mercedes Narcisse. “Esta oficina no solo coordinará la atención, sino que también derribará barreras, educará sobre derechos y opciones y trabajará incansablemente para navegar por el complejo panorama de la atención médica. Se trata de salvar vidas y defender la dignidad de cada persona que necesita un trasplante”.

La concejal Lynn Schulman, presidenta del Comité de Salud del Concejo Municipal, aseguró que aprobar la pieza de ley tendría un impacto positivo en las comunidades más vulnerables ayudando a coordinar la atención y educar al público.

“Todos los neoyorquinos deberían tener igual acceso al trasplante de órganos independientemente de su situación económica o código postal”, dijo la política de Queens. “La atención médica es un derecho humano y este proyecto de ley garantizará que trabajemos para lograr una atención equitativa y accesible para todos”.

Karina Albistegui-Adler, defensora principal de salud de la organización New York Lawyers for the Public Interest, manifestó que promover la legislación que promoverá los derechos de las personas que necesitan trasplantes de órganos es el paso hacia la dirección correcta.

“Atravesar nuestro fragmentado sistema de salud cuando estás tan enfermo que necesitas un trasplante de órgano para sobrevivir ya es bastante difícil, pero hacerlo frente a prejuicios racializados y barreras administrativas innecesarias en el punto de atención, es casi imposible. Este proyecto de ley ayudará garantizar que los neoyorquinos con enfermedades crónicas puedan prosperar en sus comunidades y regresar a donde quieren estar: en casa y en sus lugares de trabajo”, dijo la defensora.

Dinushika Mohottige, médico nefróloga de Nueva York, mostró su apoyo al proyecto de ley y destacó que tiene el poder de tener un impacto crítico en la equidad en los trasplantes.

“Durante décadas, hemos visto disparidades en el acceso a los trasplantes debido a las complejidades de varios pasos que implica recorrer el proceso de trasplante. Tener una infraestructura centralizada para ayudar a las personas a superar las barreras estructurales para la atención de trasplantes es un paso fundamental hacia la equidad que necesitamos en nuestro sistema de trasplantes”, afirmó la experta médica al referirse al proyecto, que además promovería un plan de educación para los proveedores de atención médica en los centros de diálisis y los centros de trasplantes hospitalarios sobre cómo eliminar las barreras a la atención en comunidades desatendidas.

Un reporte de la organización New York Lawyers for the Public Interest presentado este año, evidenció que pacientes con enfermedad renal grave que reciben trasplantes de órganos son mucho más propensos a aumentar la esperanza de vida, al tiempo que resultan mucho menos costosos que los tratamientos de diálisis a largo plazo.

Datos sobre trasplantes