“Seguiré estando siempre para él”, esposa de Dani Alves lo sigue apoyando tras casi un año en prisión

El pasado 20 de enero el exfutbolista Dani Alves fue detenido por estar acusado violar a una chica en un local nocturno de la ciudad de Barcelona. La jueza del caso no dio opción a fianza por el riesgo de fuga, y el brasileño deberá esperar el juicio en la cárcel.

Desde que Alves se encuentra en prisión, una de las pocas personas que ha estado apoyándolo ha sido su esposa Joana Sanz. Y aunque en algún momento le pidió el divorcio, la modelo española lo sigue acompañando en este momento difícil.

Hace poco en una entrevista para el programa español “De Viernes”, Sanz habló sobre este complicado momento en su relación. Pero no dejó de aclarar que siempre estará para apoyar a su pareja.

“Sigo estando para él y seguiré estando para siempre, el futuro dirá. Seguimos hablando por teléfono como si nada sucediera, nos apoyamos mutuamente como podemos”, comentó Sanz.

Joana Sanz, modelo española y esposa del futbolista Dani Alves /AFP vía Getty Images

Sanz también habló sobre la posibilidad de divorcio con Alves. ”Estamos igual, no nos vamos a divorciar de momento. Está en la situación en la que está y seguiremos casados de momento‘‘, palabra de Joana Sanz. La modelo puntualizaba. “Él me dijo que hiciera lo que quisiera que no me iba a dar el divorcio y después yo dije ‘pues así seguimos'”, explicó.

Por otro lado, Joana también habló sobre como se enteró de la situación. Pues fue por los medios, y no de la boca de Dani Alves.

“Me entero por la prensa, por la televisión. No sé cuándo hablé con él, fue bastante después y no dio para mucho la conversación. No me acuerdo pero fue como un jarro de agua fría. ¿Esto está sucediendo de verdad? Me costó mucho lidiar con todo”, comentó.

“Yo le echaba en cara realmente saber si había habido una infidelidad. En un momento tan duro de mi vida me ha fallado. A mí se me cae el mundo y yo digo hasta aquí. Él inicialmente me lo negaba absolutamente todo. A día de hoy lo entiendo, se acababa de morir mi madre, qué me va a decir”, completó la modelo española.

Por ahora Dani Alves sigue a la espera del juicio y se la Fiscalía de Barcelona estaría pidiendo una condena de hasta nueve años de prisión para el brasileño por el delito de violación y una indemnización de $150,000 dólares para la víctima.

