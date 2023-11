Exnovia del sospechoso del tiroteo en Vermont denunció ante la policía que él la acosó

En octubre de 2019, una exnovia de Jason Eaton, el hombre acusado de dispararle a tres estudiantes universitarios palestinos en Vermont, denunció ante la policía en DeWitt, Nueva York, que él la acosaba con mensajes de naturaleza sexual.

Aunque la mujer, de 36 años en ese momento, no presentó cargos, según informes policiales obtenidos por NBC News el martes. De acuerdo con el medio, los informes revelan que Eaton le enviaba “numerosos mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas”.

Según el informe del oficial Alexander Fratini, los mensajes eran “de naturaleza sexual pero no amenazantes”, y la mujer había dejado claro previamente que no deseaba tener contacto con él.

La policía fue alertada cuando la mujer vio a Eaton conduciendo cerca de su casa en su Chevy Silverado, lo que resultó en su detención.

No quería ningún contacto con él

Durante la interacción con la policía, Eaton afirmó que percibía señales contradictorias de su exnovia respecto a querer verlo. Sin embargo, tras la intervención policial, Eaton afirmó comprender que la mujer no quería ningún contacto con él, dice el informe.

“Mientras hablaba con Eaton, me dijo que tenía la impresión de que (la ex novia) todavía quería conocerlo y verlo”, señala el informe de Fratini, según NBC News. “Eaton declaró que (la mujer) le había enviado ‘señales contradictorias’ en el pasado acerca de verse. Le dije a Eaton que (la mujer) no quiere absolutamente ningún contacto con él a partir de este momento. Eaton dijo que lo entendía”.

La exnovia no buscaba el arresto de Eaton, según el medio, sino que solicitó la elaboración de un informe de incidente doméstico para obtener una orden de restricción en el futuro.

El teniente de policía de DeWitt, Jerry Pace, dijo que la mujer nunca presentó cargos, y la policía no procedió con un arresto por acoso, ya que conducir cerca de la residencia no constituía, según Pace, motivo suficiente para considerarlo acecho.

¿Quién es Eaton?

Eaton, de 48 años, fue arrestado el domingo luego del tiroteo a los tres estudiantes palestinos en Vermont. El lunes se declaró inocente de tres cargos de intento de asesinato en segundo grado.

El hombre se encuentra detenido sin derecho a fianza. El juez del Tribunal Superior del condado de Chittenden, Gregory Rainville, dictaminó la medida hasta su próxima comparecencia ante el tribunal, la cual no ha sido programada.

Eaton tiene seis multas de tráfico relacionadas con vehículos en Vermont desde 1998, según una revisión de NBC News de los registros judiciales estatales.

Además, el medio publicó que el hombre fue despedido de su trabajo a principios de este mes en CUSO Financial, según informó la compañía.

“Jason Eaton trabajó menos de un año en CUSO Financial y su empleo fue despedido el 8 de noviembre de 2023. Estamos horrorizados por el tiroteo y estamos cooperando con las autoridades mientras investigan. No tenemos más comentarios”, dijo una portavoz citada por el medio.

