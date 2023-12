Los Oscars 2024 cambian de horario

La edición número 96 de los Premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los Oscars 2024, retrasará su emisión por una hora. De acuerdo con los mismos organizadores del máximo premio de la industria fílmica de Estados Unidos, este cambio busca atraer un mayor porcentaje de televidentes así como evitar que la ceremonia termine a altas horas de la noche.

Por lo anterior, la edición 2024 de los Oscar se transmitirá a partir de las 19:00 horas (PT), 20:00 horas (MT), 21:00 horas (CT) y 22:00 horas (ET). De acuerdo con el nuevo horario, se espera que la trasmisión de la premiación finalice antes de las 22:00 horas (PT), lo que también ayudaría a que el resto de la población pueda disfrutar de la ceremonia de inicio a fin.

De igual manera, y como parte de la nueva estrategia, la transmisión oficial previa dará inicio a las 18:30 horas (PT).

La ceremonia de los Oscars buscan recuperar sus niveles de audencia pre-pandemia. Crédito: AFP / Getty Images

¿Qué otras sorpresas tendrán los Oscars 2024?

Además del ligero cambio de horario que tendrán los Oscars 2024, los Premios de la Academia también volverán a recurrir al presentador y cómico estadounidense Jimmy Kimmel como su maestro de ceremonias. De igual manera, la famosa premiación contará con la participación de Raj Kapoor como productor ejecutivo así como de Katy Mullan y Hamish Hamilton.

La edición número 96 se realizará, como los últimas ediciones en el Dolby Theatre de Los Ángeles el próximo 10 de marzo de 2024. En tanto, las nominaciones se darán a conocer el día 23 de enero del siguiente año.

Cabe recordar que luego del impacto de la pandemia de Covid 19, y la variedad de sucesos que se han llevado a cabo sobre el escenario de la premiación, como la famosa cachetada de Will Smith a Chris Rock, los organizaciones de la academia buscan contrarrestar las bajas audiencias de los últimos años con pequeñas innovaciones.

Las previsiones para los Oscars 2024

A falta de poco menos de dos meses para la revelación de los nominados, un gran número de películas y estrellas han comenzado a sonar fuerte para competir por el premio de la Academia. Y un gran parámetro para conocer a los probables competidores del siguiente año, son los Gotham Awards, considerados como el inicio de la temporada de premios de Hollywood y la mejor antesala de los Oscars.

En la edición de este año, celebrados hace apenas unos días, la actriz estadounidense Lily Gladstone se llevó el galardón a mejor rol protagónico por The Unknown Country. Aunque suena complicado que la cinta independiente llegue hasta los Oscars, este premio podría vaticinar la nominación y posterior triunfo de Gladstone por una de las películas más sonadas del momento: Killers of the Flower Moon.

Lily Gladstone se posiciona fuerte para los Oscars 2024. Crédito: AFP / Getty Images

Cabe resaltar la participación de la cinta mexicana Huesera, de la directora Michelle Garza Cervera, quien compitió en la categoría de mejor director. De igual manera, la cinta mexicana, Tótem, de la directora Lila Avilés, se codeó con grandes cintas en la categoría de mejor película internacional.

