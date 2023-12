Angelina Jolie arremete contra Hollywood y lo llama un “mundo superficial e insano”

Luego de las recientes polémicas en torno a la relación entre sus hijos y su ex esposo, Brad Pitt, Angelina Jolie rompió el silencio para hablar a corazón abierto respecto a su perspectiva sobre la actualidad de Hollywood y su juventud como una estrella del medio.

Gracias a una entrevista brindada a The Wall Street Journal, la intérprete de Mr. & Mrs. Smith señaló sentirse alejada del medio en el que creció: Hollywood. Cabe recordar que la actriz es hija del destacado actor estadounidense Jon Voight así como de la reconocida actriz Marcheline Bertrand, por lo que la ex esposa de Brad Pitt ha estado involucrada en la industria fílmica desde temprana edad.

Angelina Jolie arremetió contra Hollywood durante la presentación de su película Callas. Crédito: AFP / Getty Images

Durante la charla, la cual se llevó a cabo en el marco de la presentación de su última cinta, Callas, en donde interpreta a la legendaria soprano, María Callas, Jolie señaló que la meca del cine ha cambiado respecto a las expectativas de compartir y difundir información de sus estrellas.

Crecí en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood es uno sano” Angelina Jolie – Actriz

Aunado a lo anterior, la ganadora del Oscar por Inocencia Interrumpida señaló que durante sus primeros años se enfrentó a un gran número de problemas como depresión y pensamientos suicidas. Asimismo, declaró que debido a la imagen que la gente y el público se ha formado, no ha podido exteriorizar el sufrimiento y tristeza que muchas veces la aquejan.

En público no quiere oír o hablar de mi dolor o mi tristeza. Eso no es entretenido” Angelina Jolie – Actriz

Angelina Jolie no escapa de las críticas

Aunado a lo anterior, la actriz estadounidense también se ha visto inmersa en una gran cantidad de comentarios respecto a su hijo, Pax, y el padre adoptivo de este, Brad Pitt.

Cabe recordar que días atrás, se difundió una publicación, datada del año 2020 pero que no se viralizó hasta ahora, en donde el joven había arremetido en contra de Pitt al llamarlo “un imbécil de clase mundial”.

La razón del duro mensaje de Pax hacia su padre adoptivo, provendría del complicado proceso de divorcio entre Angelina y Brad, el cual afectó de manera general a toda la familia de los actores. De igual manera, y raíz del rumor sobre una supuesta agresión del actor de Troya hacia uno de sus hijos durante un viaje privado de la familia, Pax señaló el miedo que produce Pitt a sus cuatro hermanos menores: Zahara de 18 años, Shiloh de 17 años, y los mellizos Vivienne y Knox de 15 años.

Angelina Jolie ha sido acusada por los amigos de Brad Pitt de “envenenar” a los hijos de ambos. Crédito: AFP / Getty Images

Por todo lo anterior, y ante la negatividad de Jolie de emitir algún tipo de juicio respecto a esta situación, diversas fuentes cercanas al actor ganador del Oscar por Once Upon a Time in Hollywood, afirman que la misma Angelina ha “envenenado” la mente los niños al grado de ponerlos en contra de su padre.

Sin embargo, el mismo Pitt ha decidido guardar silencio y evitar todo tipo de comentario o declaración en torno a esta situación o cualquier relacionada con su familia.

