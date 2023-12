Los Yankees estarían dispuestos a incrementar su nómina a $300 millones de dólares por Yamamoto y Juan Soto

Para el inicio de la temporada 2023 la nómina de los New York Yankees era de $279 millones de dólares. Esto la convertía en la segunda plantilla más cara en sueldos en toda las Grandes Ligas, superada solo por la de sus vecinos de ciudad los New York Mets, la cual alcanzaba los $344 millones de dólares.

El rendimiento durante la campaña de los Yankees no fue nada bueno. A pesar de tener la segunda nómina más costosa del béisbol, el equipo neoyorquino no pudo clasificar a los playoffs y terminó cuarto en la División Este de la Liga Americana.

Este fracaso en 2023 obliga a un equipo ganador como los Yankees, a tomar cartas en el asunto. Y que mejor manera de hacerlo que invirtiendo en nuevos y talentosos jugadores. La gerencia del Bronx ya concretó un cambio por Álex Verdugo con Boston Red Sox y adquirió vía waivers a Óscar González.

Sin embargo, no es suficiente, y los Yankees buscarán concretar dos adiciones esta misma semana. Una es la de Juan Soto, quien es la prioridad para el equipo. Por otro lado, el japonés Yoshinobu Yamamoto. Lanzador japonés que ayudará a Gerrit Cole en la rotación del equipo.

Yoshinobu Yamamoto, lanzador japonés que viene de ser MVP en la liga de su país / Getty Images Crédito: AFP / Getty Images

Pero estas dos incorporaciones que pretenden los Yankees no son nada económicas. Por un lado Yamamoto llega como agente libre y se estipula que puedan cerrar un contrato de $200 millones de dólares por siete temporada, lo que se traduce en poco más de $28 millones por año.

Mientras que Soto, quien está en su último año de contrato, podría conseguir una cifra cercana a los $30 millones de dólares en el arbitraje. Esto significa un incremento de al menos $65 millones de dólares para la nómina 2024, sumando también el sueldo del recién adquirido Verdugo. Esto representaría un incremento de más del 20% con respecto al año pasado en el costo de la nómina.

Sin embargo, esto no sería un problema para la gerencia de los Yankees. Que aparentemente no tendrían problema en traspasar la línea de los $300 millones de dólares en nómina. Así lo afirma Andy Martino de SportNet New York, quien reporta que la gerencia del Bronx no le importaría exceder por primera vez el umbral de los $300 millones con tal de hacerse con los servicios de Yamamoto y Soto.

Sigue leyendo:

· Un bateador zurdo y seguridad en los jardines: Lo que aportará Álex Verdugo a los New York Yankees

· ¿Afectará en algo a los Yankees?: Mánager de los Padres contactó a Juan Soto para reunirse este mes

· “Habrá muy pocos intocables”: Brian Cashman confirma movimientos en el mercado por New York Yankees