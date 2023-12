Martin Scorsese será honrado por el Sindicato de Productores con el premio David O. Selznick

El legendario director estadounidense, Martin Scorsese, recibirá el máximo galardón del Producers Guild of America (PGA): el David O. Selznick Achievement Award. La ceremonia de premiación se llevará a cabo el día 25 de febrero de 2024, casi 60 años después de su último galardón otorgado por la PGA.

El galardón de Scorsese, el cual se une a otros grandes premios que ha obtenido el neoyorquino como el Oscar, el Grammy, el Emmy, el Globo de Oro, el Bafta, un DGA, el Kennedy Center Honor, el Cecil B. Mile Award de la HFPA y el AFI Life Achievement Award, celebrará las más de 5 décadas del estadounidense como productor.

Entre la variedad de trabajos como productor se encuentran The Irishman, Silence, Hugo, The Wolf of Wall Street, entre muchos otros. Cabe recordar que la última cinta del también actor, Killers of the Flower Moon, se ha posicionado como una de las películas más fuertes durante la temporada de premios de Hollywood.

Martin Scorsese será premiado por sus más de 5 décadas como productor. Crédito: AFP / Getty Images

Un premio más para “Marty”

Fue en 1965 cuando el director de Taxi Driver asistió por primera vez a una ceremonia de los PGA. En aquel entonces, el joven Scorsese fue invitado gracias a su película estudiantil llamada ¡No eres solo tu, Murray!

Yo tenía 22 años en ese momento. En el mismo evento también se homenajeó a un cineasta mucho mayor. Su nombre era Alfred Hitchcock” Martin Scorsese – Productor

Luego del anuncio de su galardón, el mismo Scorsese declaró sentirse sumamente honrado de recibir el premio que lleva el nombre de uno de los productos más legendarios de la industria: David O. Selznick.

58 años después, me enorgullece decir que ahora soy un cineasta mucho mayor” Martin Scorsese – Director

Cabe recordar que a pesar de la diferencia de años entre su primera asistencia y el galardón que recibirá en febrero, Scorsese ha tenido una variada presencia en la ceremonia gracias a diversos trabajos.

En 2007, el director de Gangs of New York, se llevó el premio a Mejor Serie TV en 2012 por Boardwalk Empire. De igual manera, “Marty” ha conseguido tres nominaciones diferentes en los PGA en diversos años.

La leyenda de Martin Scorsese se hace más grande

La premiación del próximo 25 de febrero, convertirá a Martin Scorsese en una de las figuras cinematográficas más importantes de la historia. Y es que además de añadirse a un selecto grupo de productores ganadores de este reconocimiento, como Steven Spielberg, Barbara Broccoli, Tom Cruise, Brian Grazer, George Lucas, entre otros, Scorsese entrará al Olimpo del Séptimo Arte al conquistar los premios de los principales sindicatos de cine en Hollywood.

Martin Scorsese ha sido galardonado recientemente por su última cinta: Killers of the Flower Moon. Crédito: AFP / Getty Images

Y por si todo lo anterior no fuera suficiente, Scorsese podría consolidarse aún más en la temporada de premios de este año. Cabe recordar que su último filme, Killers of the Flower Moon, ya ha logrado adjudicarse grandes reconocimientos como la cinta del año por el New York Film Critics. De igual manera, ha logrado quedarse con el galardón a Mejor Película del National Board of Review (NBR).

