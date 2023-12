Dan nuevas pistas de la próxima habitante de ‘La Casa de los Famosos 4’

‘La Casa de los Famosos 4′, reality show de Telemundo, se alista para su estreno el 26 de enero a las 7P/6C y, a medida que se acerca esa fecha, las emociones aumentan, pues han ido revelando quiénes formarán parte del programa de telerrealidad que se ha convertido en un suceso en la televisión hispana en los Estados Unidos y buena parte de Latinoamérica.

Este domingo, en las cuentas oficiales de la competencia compartieron un video dando algunas pistas de quien será el próximo habitante que anuncien para entrar a la famosa mansión.

“Sus ojos claros te han llevado a los cielos. Ella dará mucho de qué hablar en ‘La Casa de los Famosos'”, dijo ‘La Jefa’ en el material audiovisual que ha comenzado a viralizarse en las redes sociales.

En los comentarios, muchos han opinado que se trata de la actriz mexicana Thali García, quien este año participó en ‘Los 50’ y fue mediática por sus encontronazos con varios participantes, como Manelyk González.

“Es Thali”, “Sí, es cierto, es Thali”, “Thali, ella es bien conflictiva y eso es bueno”, “Thali, vamos, chica. Ojos claros y obvia referencia al ‘Señor de los Cielos'”, escribieron algunos usuarios.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Dicen que por conflictiva esta da de qué hablar etc, señores no es la casa de México es la casa de Telemundo USA y en esa casa Telemundo si eres conflictivo la audiencia es la primera en sacarte. Ya que la misma producción te dedica un programa entero para meterle a la audiencia que te saque. Los conflictivos se van a la primera y van quedando los buenos, muebles y por eso la última temporada de Telemundo fue un desastre porque todos estaban en un retiro espiritual (literal). Esperemos esta temporada sea un éxito y que la audiencia no saque a los que dan pelea y show a la primera, porque siempre lo hacen y luego andan quejándose de que la casa está aburrida”.

Este año, ‘La Casa de los Famosos’ tendrá varios cambios, incluyendo un mayor número de participantes, nuevos retos y la llegada de Nacho Lozano como conductor, luego de que Héctor Sandarti cumpliera con su ciclo en el reality show.

