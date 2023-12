Condenan a 29 años de prisión a padrastro que “ignoró hasta la muerte” a su hijastro discapacitado

Anthony Waldron, un hombre de Nueva York que “ignoró hasta la muerte” a su hijastro discapacitado de 17 años, fue condenado este martes a entre 29 años de prisión y cadena perpetua por el brutal fallecimiento del adolescente, según CNY Central.

Su hijastro, Jordan Brooks, vivía con parálisis cerebral. No obstante, ni Waldron, de 39 años, ni su madre biológica, Lisa Waldron, cuidaron de él. El adolescente murió en mayo de 2021, con un peso de tan solo 55 libras, después de perder la mitad de su peso en solo ocho meses, informaron las autoridades.

Asimismo, las fotografías de la autopsia revelaron implantes metálicos que sobresalían de su piel. Los investigadores descubrieron que el adolescente, que estaba en silla de ruedas, pasaba días con su pañal sucio.

En el juicio, según CNY Central, estuvieron presentes los antiguos maestros de Jordan, quieres lloraron de la emoción cuando el juez dictó la sentencia de Waldron.

Los docentes habían denunciado el deterioro de la salud de Brooks en 2018, pero los Servicios de Protección Infantil dieron el beneficio de la duda a los Waldron. Asimismo, ellos detallaron que su que su condición empeoró durante la pandemia del Covid-19.

Un jurado condenó a Waldron en noviembre después de menos de dos horas de deliberación por cargos de asesinato en segundo grado, agresión y puesta en peligro imprudente de una persona con discapacidad física, según el medio local.

“El sentimiento que siento desde mi punto de vista es… tristeza”, dijo el fiscal de distrito interino del condado de Oswego, Mark Moody. “Quiero decir, sé que he estado haciendo esto durante 26 años, he visto muchas escenas de muerte, he visto muchas cosas horribles diferentes, pero nunca he visto nada que me haya afectado tanto como lo hizo la muerte de Jordan, la forma en que murió”.

En el tribunal, Moody dijo que Waldron “ignoró a un niño hasta la muerte”.

Apelarán la condena

Waldron ya informó que apelará la condena, según CNY Central.

Además, en el juicio, el abogado del hombre argumentó que el acusado no tenía la obligación legal bajo la ley estatal de actuar como padre, según Syracuse.com, ya que nunca llegó a adoptarlo.

No obstante, ese argumento fue desestimado por la fiscal adjunta principal del condado de Oswego, Courtney Venditte. Ella dijo que a pesar de la falta de una relación legal o biológica de Waldron, el acusado actuó como padre del niño desde que tenía 7 meses de nacido.

La esposa de Waldron, Lisa, ya cumple una condena de 20 años en una prisión estatal tras declararse culpable de delitos relacionados con la muerte de su hijo.

También cumplirá condena en prisión federal por robar beneficios de seguridad social destinados a Jordan después de su muerte, según CNY Central. Las autoridades detallaron que la mujer gastaba el dinero en lugares como Victoria’s Secret, un Rent-A-Center y la popular ciudad vacacional de Myrtle Beach, en Carolina del Sur.

