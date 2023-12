¿Qué le pasó a Yailin La Más Viral? Los detalles que se saben del accidente que sufrió

Yailin La Más Viral está inmersa nuevamente en una polémica por una foto que filtraron de ella en la que se le ve con varias heridas en su rostro.

La imagen circuló en las redes sociales la noche de este 13 de diciembre y causó mucha preocupación, debido a que desde hace varios días la cantante dominicana eliminó su cuenta en Instagram y muchos creyeron que algo le había sucedido.

Para calmar a sus fans, quienes conocían poco de ella en los últimos días, la intérprete de ‘Pa Ti’ grabó un video en el que habló de esta imagen que confirmó que era real.

Según explicó, las heridas que se veían fueron producto de un accidente que tuvo junto a su novio, el rapero estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine.

“Yo pasé un accidente con Dani, fuimos a la discoteca, salimos de la discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo chill, para no preocupar yo no dije nada y pues esa foto la tenía la persona esa, que se ha puesto a escribirle a todo el mundo que se le debe, que no se le debe”, dijo para señalar a su exestilista Jeanette Acosta como la persona responsable de haber filtrado su foto.

Según Yailin La Más Viral, el motivo por el que su exempleada decidió compartir la imagen fue porque asegura que le deben $1.700 dólares, algo que la dominicana niega.

A su juicio, la principal molestia es que la despidieron, pero está “obsesionada” con ella y con el rapero.

“Está obsesionada con la gente”, dijo. Además, añadió: “Sube eso como para hacerme la maldad, si ya yo no quiero trabajar contigo, supéralo, mija”.

¿Qué le pasó a Yailin La Más Viral? La versión que da su exestilista

En la cuenta en Instagram del locutor Jorge Pabón, mejor conocido como Molusco, compartieron unas capturas de pantalla de lo que supuestamente ocurrió.

“Más nunca trabajaré con Yailin, menos para Daniel, me robaron, esa gente no sirve”, dice en uno de los mensajes.

Luego explicó que fue testigo de varias peleas que tuvo la pareja y que en una oportunidad Daniel atropelló a su pareja. En ese hecho habría resultado herida la expareja de Anuel AA.

“Terminamos en el hospital porque Daniel la atropelló con el carro, yo tenía que salir corriendo detrás de ellos. A rescatarla de madrugada en Uber en medio de la autopista”.