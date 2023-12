Adamari López se somete a un tratamiento de belleza para mejorar su rostro 

La presentadora de televisión Adamari López subió a su cuenta en Facebook un video en el que mostró el tratamiento al que se sometió para retrasar el envejecimiento de la piel.

En un spa de Miami, la boricua se mostró acostada mientras recibía las atenciones de la experta. “Aquí estoy con mi querida Vali que me está haciendo radiofrecuencia fraccionada, madre mía, como me aprendo los términos y todo”, afirmó.

La esteticista que le hizo este tratamiento indicó que esto sirve para activar el colágeno y la elastina de la piel.

“Ustedes saben que seguimos trabajando en la piel del rostro, también el cuello, pues con la edad y la bajada de peso se me ve a veces bastante arrugadito, entonces tratamos de que podamos corregir un poquito, regenerando células para que adquiera una mejor apariencia”, comentó.

En el material audiovisual, Adamari López contó que no le dolía este tratamiento porque se puso un poco de anestesia.

¿En qué consiste la radiofrecuencia fraccionada, el tratamiento que se hizo Adamari López?

El video sirvió para que los usuarios de la boricua conocieran detalles de esta práctica. La esteticista contó mientras hacía la sesión en qué consiste el procedimiento y sus beneficios.

“Miren estas agüitas como salen, ellas van penetrando y emitiendo un calor que llega a la dermis y estimula la producción de elastina y colágeno”, dijo.

Además, indicó que aplica ácido hialurónico y una mascarilla de oro de colágeno, para completar el procedimiento.

Adamari López considera que este tipo de tratamientos son necesarios para consentir la piel y prevenir su envejecimiento.

Un dato importante que reveló es que luego de estas sesiones puede quedar una marca que se borra con el pasar de los días, sobre todo en su caso que tiene la piel sensible. “A mí se me marca todo de nada, por ejemplo aquí tengo un moretón y no sé ni con qué se lo hice. Puede que esas marcas me duren como tres días, pero acuérdense que yo también me curo mucho el rostro. Me echo crema en la mañana, en la noche, también uso un ácido hialurónico, en tópico, para hidratar la piel”.

Otros productos que se aplican son para el cuidado de sus párpados, cuello, entre otras zonas.

