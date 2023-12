Laura Zapata responde a quienes la comparan con Wendy Guevara

Laura Zapata reaccionó a los mensajes en redes en los que la comparan con la influencer mexicana Wendy Guevara.

En un encuentro con la prensa, publicado por medios como Imagen Entretenimiento, la diva mexicana respondió a estos señalamientos, los cuales se ha tomado con mucho humor.

“Seguiré usando filtros, los más gruesos”, dijo. Luego un reportero le dijo que la comparaban con la youtuber e indicó: “No pienso nada, me vale”.

Luego de esto, la artista habló del reality ‘Siempre Reinas’, en el que ha tenido choques con otras figuras como Lucía Méndez. Sin embargo, considera que estos hechos son parte del oficio.

Laura Zapata habla de otros temas

“Es trabajo, es chamba, hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Ni me azoto, ni me importa y me vale madre”, indicó.

Además, aseguró que no la verán cabizbaja ni afectada, pues la vida es corta y ella solo quiere disfrutarla.

Laura Zapata no quiso opinar mucho sobre la salud de Lucía Méndez, pero indicó que siempre tendrá buenos deseos para ella: “Yo no le deseo a las personas ni el bien ni el mal, solamente veo, contemplo, cada quien tiene sus resultados de acuerdo a sus conductas. No me estoy refiriendo en lo personal a nadie, es mi filosofía y mi forma de pensar”.

Acerca de la posibilidad para que se reconcilie con su hermana Thalía para que se acompañen en la Navidad, la actriz fue tajante y dijo: “No creo, no creo. Yo no me he peleado, entonces yo no puedo reconciliarme con quien no he peleado, ¿a quién voy a perdonar?”.

En este sentido, añadió: “Yo tengo una vida maravillosa y voy por el camino amando y permitiendo que me amen. No me atoro en ningún clavo”.

Laura Zapata se ha orientado en los últimos meses a participar en realities shows como ‘Secretos de las Indomables 2’, ‘Top Chef VIP 2’ y ‘Siempre Reinas’, con los que el público ha podido conocer de cerca una faceta más cercana de la artista, también ha sido una valiosa oportunidad para que revele algunos detalles que quizás muchos no sabían de su larga carrera artística.

