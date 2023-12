Conoce la fecha de revelación del nuevo monoplaza de Ferrari para la Fórmula 1

El jefe de la escudería Ferrari, Fred Vasseur, reveló la fecha de presentación del nuevo vehículo del equipo para la temporada 2024 de Fórmula 1 este domingo.

“El 13 de febrero será la presentación del nuevo monoplaza, justo en vísperas de San Valentín. El resto lo verán ese día”, afirmó Vasseur, citado por Motorsport.

Vasseur explicó que la elección de esa fecha permitirá “tener un día extra para preparar las pruebas. Bromas aparte, el tiempo es limitado, y como hemos experimentado antes, ensamblar todo a tiempo para estar listos en Bahrein es todo un desafío. Además, otros equipos también habían optado por el 14, por lo que preferimos no coincidir”.

Sobre la elección del martes 13, considerado un día de mala suerte, el francés comentó: “Si el martes 13 es día de mala suerte en España, puedo decir que en Francia es el viernes. Pero sinceramente, esas creencias no me interesan, no tienen relevancia para mí”.

El nuevo modelo, denominado 676, llevará a cabo pruebas breves en Fiorano, con ambos pilotos completando las pocas vueltas permitidas por las regulaciones de la FIA. Luego, el coche será llevado al garaje para las primeras verificaciones, programándose posteriormente el primero de los dos días de rodaje.

A partir de 2024, los equipos podrán recorrer 200 kilómetros, duplicando la distancia permitida por la federación internacional en temporadas anteriores.

Además de permitir al departamento de marketing y comercial de Ferrari realizar las grabaciones habituales para los patrocinadores, estos ensayos ofrecerán a los ingenieros la oportunidad de evaluar minuciosamente el potencial del nuevo monoplaza. Esto permitirá obtener datos iniciales para realizar la primera correlación con los sistemas de simulación, los cuales en Gestione Sportiva han sido actualizados con la llegada de los nuevos rostros jóvenes en Mercedes y Red Bull.

