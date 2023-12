Acusan a hombre de colocar dispositivo GPS secreto en el auto de su esposa en pleno proceso de divorcio

Un hombre está acusado en Texas de colocar un dispositivo rastreador en el vehículo de su esposa de la que se está divorciando.

Yosemite Mariscal, de 33 años, enfrenta cargos de instalación ilegal de un dispositivo rastreador.

La mujer, que pidió mantenerse en el anonimato, le mostró al equipo de ABC 13 donde su expareja ubicó el aparato.

“El lo puso aquí exactamente entre el maletero y el revestimiento (del coche). Así que estaba encajado ahí”, reveló.

Añadió: “No había manera de que alguien pudiera verlo”.

La mujer comenzó a sospechar de los movimientos sospechosos de su aún marido un fin de semana cuando estaba almorzando y detectó la camioneta del hombre por la zona en la que se encontraba.

“Yo vi su auto y reconocí claramente la matrícula. Algo simplemente no me hacía sentido. Yo dije, ‘tiene que haber alguna manera en la que me está monitoreando‘”, recordó la mujer.

La fémina decidió confrontarlo, y este reconoció que había colocado el dispositivo en el vehículo por su paz mental.

La pareja procreó tres hijos, que al momento son menores.

“Yo le dije que yo iba a llamar a la Policía por mi seguridad. Una vez la Policía llegó, decidió mentir y decir que no había puesto el rastreador GPS. Allí no había nada. Afortunadamente, yo tengo los mensajes de texto y las grabaciones de audio”, puntualizó.

$100 dólares de fianza contra el acusado

Mariscal fue arrestado. Sin embargo, salió en libertad tras pagar la irrisoria suma de $100 dólares.

La suma tan baja de dinero impuesta por fianza se debe a que es un delito menor y el sospechoso no tenía récord criminal previo al incidente.

“Yo no me puedo imaginar si fuera alguien que sea realmente violente y quiera algún tipo de venganza contra su esposa, como podría ser diferente”, consideró la mujer.

Mujer busca enviar mensaje de prevención contra la violencia doméstica

Aunque lo pensó antes de contactar a las autoridades, la mujer concluyó que era necesario.

“La mayoría de nosotros soportamos abuso. Muchas víctimas no presentan cargos por lo que sus familiares puedan pensar o para no quedar como la persona mala”, analizó.

“Pero yo pienso que al final del día, por la seguridad de la persona, hay que reportarlo”, continuó.

La entrevistada cuestionó que se tome como un asunto liviano este tipo de casos y que lo anterior pueda desembocar en una situación más grave.

“Ellos no tienen ningún tipo de historial criminal, y cuando van, los liberan inmediatamente, y eso les da el chance a ellos, si la persona es violenta, de agredir a la otra parte”, planteó.