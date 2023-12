Fernando Gago ya tendría dos jugadores con los que no contaría en Chivas, según reportes

Este miércoles oficialmente se hizo el anuncio de Fernando Gago como nuevo entrenador de las Chivas de Guadalajara. El argentino viene de dirigir a Racing en su país y será su primera experiencia en el exterior como entrenador.

“No tenemos duda de que la preparación y el talento de Fernando Gago serán fundamentales para la consolidación del actual proyecto deportivo institucional de Chivas”, reza el comunicado que subió el club en su web oficial.

Ante la llegada del estratega de 37 años ya se empiezan a rumorar las salidas que tendrá el club en cuanto a los jugadores de la plantilla. Un reporte del periodista de Fox Sports, Fernando Cevallos, lanzó un par de nombres con los que posiblemente no contará Gago para la próxima temporada en el equipo.

Según el periodista, los delanteros Ángel Zaldívar y Santiago Ormeño. Serán las primeras bajas del equipo tapatío en esta nueva etapa con Fernando Gago a la cabeza del banquillo.

🚨Chivas🚨 Ángel Zaldivar y Santiago Ormeño NO entran en planes para la próxima temporada y serán colocados en otro equipo!!! — Fernando Cevallos (@FerCevallosF) December 21, 2023

Zaldívar cumplió su periodo de préstamo con Atlético de San Luis y puede regresar a Chivas, pero parece ser que el nuevo entrenador, Fernanado Gago, prefiere acomodarlo en otro equipo. El caso de Ormeño es parecido, pues también estaba cedido a los Bravos de Juárez.

En cuanto a los refuerzos, el entrenador argentino comentó en su presentación que siguen trabajando en conjunto a Fernando Hierro, directo deportivo del equipo, las posibles llegadas al club.

“Venimos hablando con Fernando (Hierro), ya tenemos bastante diálogo. Pensaremos en las mejores opciones posibles, pero no hablaré de nombres individuales por respeto al plantel. Primero conocer a los futbolistas”, comentó el propio Gago en su presentación como entrenador del equipo.

Las Chivas vienen de quedar en la quinta posición de la Liga MX. Sin embargo, en los cuartos de final quedaron eliminados ante Pumas luego de un 1-0 en la ida pero recibir una goleada 3-0 en la vuelta.

Por otro lado, Gago viene de hacer dos buenas temporadas con Racing Club en la liga argentina. El exjugador del Real Madrid dejó al equipo de Avellaneda en la primera posición del grupo B. Y en 2022 se quedaron a solo dos puntos de Boca, quien ganó el campeonato ese año.

Sigue leyendo:

· México disputará par de amistosos ante Brasil y Uruguay como antesala a la Copa América

· “Chucky” Lozano sobre “Tata” Martino: “No había ninguna conexión” con la selección mexicana

· Barcelona se llevará varios millones de dólares por su amistoso contra el América en Estados Unidos