Raúl de Molina revela en ‘El Gordo y la Flaca’ cuál es el regalo que quiere esta Navidad

Raúl de Molina, conductor del programa ‘El Gordo y la Flaca’, regresó este 21 de diciembre al show de entretenimiento y reveló cuál es el regalo que le gustaría recibir.

Según contó a la audiencia, en esta Navidad le gustaría que le dieran de obsequio un boleto de avión para viajar a Japón, un país que asegura que le encanta y por eso desea visitarlo de nuevo.

Su compañera Lili Estefan fue quien obtuvo la información de lo que el cubano-estadounidense desea para estas fechas.

“Rauli, ¿qué te gustaría? Estamos a cuatro días para hacerle un buen regalo a Raúl de Molina”, le dijo.

Ante esto, el presentador se mostró algo penoso y contestó tímidamente: No, yo no necesito”.

Sin embargo, Lili Estefan insistió y lo invitó a que contara su deseo: “Dilo públicamente porque estamos que no dormimos, ¿qué le regalamos a Raúl?”.

Debido a la insistencia, el famoso talento de Univision le reveló: “Un boleto de avión en primera clase para ir a Japón otra vez”.

La ‘flaca’ le preguntó si quería que el boleto fuera solo ida, pero él aclaró que el país asiático no es un destino en el que le gustaría vivir por mucho tiempo: “No, no, a quedarme en Japón, no, en España quizás”.

Luego, Raúl de Molina explicó que aunque sí le gustaría ir a Japón, sabe que sería bastante dinero el que habría que invertir para este regalo y por eso dijo: “Estoy jugando, Lili, no necesito nada”.

Raúl de Molina habla de la Navidad

Estas fechas las disfruta el famoso talento de Univision, quien va planeando todo lo necesario para compartir junto a los suyos todo lo necesario para la Nochebuena.

En esta ocasión, el ‘gordo’ aprovechó el espacio de entretenimiento para contarle a su público cómo le gusta hacer las compras de regalo con antelación.

“Mi hija Mía me pide una lista larga”. Su colega le dijo: “Se lo merece”, pero Raúl de Molina estuvo contrariado: “¿Por qué se merece?”.

Para contestar, Lili Estefan le explicó que la razón es básica y es porque es su hija y eso permite que sea consentida en Navidad. “Todos los que nos quejamos de nuestros hijos es nuestra culpa”, afirmó la sobrina de Emilio Estefan.

Este momento sirvió para conocer algunas de las tradiciones de los conductores de ‘El Gordo y la Flaca’, quienes disfrutan de estas festividades junto a sus familiares, pero, claro está, con el toque personal que los caracteriza.

