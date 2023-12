Claves para definir propósitos saludables para el 2024

Es muy importante tener en cuenta, antes que nada, que la clave para cumplir propósitos es que se hagan paulatinamente y a largo plazo. Si buscas realizarlos todos en enero, quizá ya para marzo se te hará muy difícil mantener una rutina con tantas actividades a la vez. Nos toma meses incluir alguna actividad nueva a nuestra rutina. Elige algunas y plantéate aquellas que realmente te hagan feliz.

Algunos datos a tener en cuenta:

De cada 10 estadounidenses, 6 hacen propósitos para el año nuevo. Pero menos de 1 continua o logra sus objetivos.

Para mantenerte en tus propósitos, según una investigación Post-COVID, debes pensar en mejorar un aspecto o descubrir algo nuevo, que eliminar algo o restringirte.

Si las metas se realizan junto a otras personas, aumenta la posibilidad de cumplirlas.

La clave es divertirte y ser feliz. “¿Cuál es el objeto de hacer algo que te hace infeliz sólo porque la persona del lado lo hace?”, señala la Licenciada en nutrición Maite Bahamondes

Agradecer

La psicóloga mexicana experta en terapia sistémica, Alejandra Álvarez, explica a Vida y Salud que “es importante tomar en cuenta lo que hemos vivido para aprender de ello, repetir lo positivo, dejar atrás aquello que ya no nos funciona (lo que siempre se puede hacer con ayuda de un profesional) e intentar vivir y disfrutar del presente y del proceso con una buena meta que nos motive a seguir creciendo, y que le dé sentido a lo que estamos viviendo”. Te sorprenderás de todo lo que has logrado.

Algunos consejos de esta experta:

Experimentar y expresar gratitud aumenta la satisfacción personal. Esto te ayudará a iniciar con el pie derecho este nuevo año.

También podemos hacerlo con nuestros adolescentes. El que ellos sean agradecidos les ayuda mucho a mantener una mejor salud mental. Enseñémosles a que sean agradecidos les ayudará a ellos y a ti también.

Tener una mejor comunicación con nuestros hijos puede ser la clave para ayudarlos en sus momentos más difíciles, como el abuso de sustancias, acompañarlos cuando tienen una rabieta o quizá darte cuenta si tienen alteraciones en el lenguaje

Ejercicio y bienestar

Dentro de los propósitos más populares cada año destaca siempre el de comenzar a hacer ejercicio. Claro, pero el ejercicio debe ser parte de la rutina y no algo puntual. ¿Cómo lograrlo? Primero debemos disfrutar de ello y que no sea algo ante lo que decimos “no tengo tiempo”. Sólo le damos tiempo a aquello que nos permite disfrutar en el presente.

El ejercicio no debe ser un sufrimiento, y tampoco requiere mucho tiempo. Son 150 minutos semanales mínimos que la OMS recomienda. Es decir, 30 minutos diarios de lunes a viernes o 21 minutos si los haces todos los días.

Hacer ejercicio con amigos es la clave para iniciar y no perder el foco.

Conoce lugares cerca de casa para que puedas hacer pequeños paseos. El contacto con la naturaleza es clave.

El ejercicio no solo tiene efectos en el crecimiento muscular, fortalecimiento de los huesos y tendones; sino que también ayuda a la salud mental, a prevenir enfermedades como la diabetes y del sistema cardiaco.

Por último, te ayudará a reducir la ansiedad, que normalmente la regulamos comiendo alimentos no tan nutritivos.

Alimentación

La licenciada Maite Bahamonde nos habla sobre las metas respecto a nuestra alimentación: “Debemos escuchar a nuestro cuerpo, no podemos cerrarnos a tener una ‘dieta’ que no nos haga bien en el aspecto psicológico. No podemos obsesionarnos con la comida, debemos disfrutarla. No tiene ningún sentido cambiar el arroz blanco por el integral si no le gusta a nuestro paladar”. En relación con eso nos da unas claves:

Cambiar la palabra saludable por nutritivo. Es muy importante conocernos y saber que nutrientes necesitamos. La licenciada comenta que “la clave está en la calidad de los nutrientes que nos entrega el alimento. Bajarle, por ejemplo, a las grasas de mala calidad en unas papas fritas de bolsa, por grasas de buena calidad en papas fritas hechas en casa”.

Intentar preparar sus propios alimentos y reducir los ultra-procesados. “Esto ya es una meta enorme para el próximo año”, sentencia.

Reemplazar el carbohidrato (azúcares) como el nutriente principal. No puedes perder de vista los otros grupos alimenticios

Hay algunos alimentos que nos puede traer muchos beneficios.

El chocolate negro tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

El aguacate (avocado, palta), que mantiene el colesterol malo a raya.

Aumenta el consumo de fibras alimenticias.

Acá te dejamos otras claves para que consideres en tus objetivos nutricionales.

Acerca de Vida y Salud: Este contenido ha sido creado por el equipo editorial de VidaySalud.com, un espacio fundado hace más de diez años bajo la dirección editorial de la Dra. Aliza Lifshitz con la misión de informar, educar y crear conciencia sobre temas de salud y bienestar. Un recurso único para la comunidad hispana de Estados Unidos, Vida y Salud incluye la plataforma digital VidaySalud.com y Vida y Salud TV que se transmite regularmente en la cadena de TV pública HITN.