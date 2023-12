Hija de Raúl de Molina contó que le molestaba que su padre hablara de ella en ‘El Gordo y la Flaca’

La joven Mía de Molina, hija Raúl de Molina, habló en una entrevista con Rodner Figueroa de lo difícil que fue ser criada bajo la fama de su padre, el reconocido conductor del programa ‘El Gordo y la Flaca’.

En el podcast ‘Cara a Cara con Rodner’, el venezolano contó que quiere mucho al conductor de televisión y por eso era un gusto tener como invitada a su hija, quien resultó siendo famosa “sin quererlo”.

“La conozco desde que nació, que se dice rápido, Mía, pero tú has tenido también no sé si esa suerte de tener que vivir bajo la sombra de ser hija de una celebridad, yo asumo que tiene que ser muy complicado”, comentó.

Ante este planteamiento, la hija del ‘Gordo’ contestó que aunque está agradecida por su padre, la fama que tiene le trae algunas cosas que no pidió: “Siento que hay muchas cosas que prefieres que no salgan o sean públicas, pero al final del día lo van a ser”.

En este sentido, comentó: “Ha sido un poco difícil crecer así, pero a la vez me ha encantado”.

Luego de esto, Rodner Figueroa habló de lo cotidiano que es escuchar a Raúl de Molina hablar de su hija y su madre, algo de lo que está consciente Mía y por eso en ocasiones prefiere no contarle cosas a su padre por temor de que las divulgue en ‘El Gordo y la Flaca’.

“No sabes cuántas veces llego a la casa y la señora que trabaja en la casa me dice ‘Mía, pero yo no sabía que no sé qué o no sé cuento’ y yo le digo: ‘No sabía que papá iba a decir eso”, afirmó.

Además, dijo: “Es mejor no decirle nada porque así no puede decir nada”.

La hija de Raúl de Molina explicó que hubo un momento en la adolescencia en el que llegó a molestarse con su papá porque hablaba de ella en el show de entretenimiento.

“Siento que cuando estaba más chiquita, adolescente, más malcriada en esa edad sí me molestaba mucho porque si era un poquito fuerte que salieran mis cosas personales en la tele donde lo podían ver millones de personas y siento que a la edad no sabía lidiar con eso y los comentarios de la gente y todo lo que viene con exponer tus cosas”, afirmó.

Pero, con el paso del tiempo, ha sabido manejar esta situación mucho mejor y por eso explicó que le da igual lo que su papá diga de ella en el programa de entretenimiento.

En la entrevista Mía de Molina habló también del bullying que sufrió cuando aumentó de peso, pero nunca porque su papá trabajara en televisión. “Lo único que me ha pasado es eso”, dijo acerca de los comentarios negativos que recibió acerca de su cuerpo.

La joven actualmente está en la Universidad Americana cursando estudios de Negocios Internacionales, una etapa en la que ha tenido que alejarse de sus padres, pero en donde está adquiriendo un cúmulo de experiencias increíbles.

En la capital de Estados Unidos, Mía se ha encontrado con muchos latinos que la han identificado y que le han manifestado la admiración que tienen por su padre.

