La visita de Adamari López a Univision a días del estreno de su programa ‘¿Quién Caerá?’

Adamari López, presentadora de televisión, se alista para el lanzamiento de un nuevo proyecto en su carrera artística: el programa ‘¿Quién Caerá?’, que transmitirá el canal Unimás.

A pocos días de que el público pueda disfrutar de este espacio de entretenimiento, la boricua visitó la sede de la cadena Univision, con el fin de ultimar detalles para el estreno del show, que saldrá al aire el próximo 8 de enero a las 7P/6C.

En el video que compartieron se ve a la boricua recorrer las instalaciones y encontrarse con algunos trabajadores del lugar.

Además, mostraron cómo alistaron a la conductora para una sesión de fotos promocional del show de televisión.

‘¿Quién Caerá?’ marca el regreso de la boricua a la televisión, luego de que este año saliera del programa ‘Hoy Día’ de Telemundo.

Varios usuarios reaccionaron a esta publicación y se mostraron felices porque la ‘Chaparrita de Oro’ regresará a la pantalla chica. “Mucho éxito, bien merecido desde que salió de ‘Hoy Día’ ya no veo ese programa. Felicidades, Adamari López por tu nuevo proyecto”, “Felicidades, mucho éxito, que Dios te bendiga siempre”.

Adamari López da detalles de ‘¿Quién Caerá?’

A finales de octubre la famosa compartió en un video detalles del viaje que hizo a Uruguay para la grabación de este show que, según han informado, será de trivias sobre cultura general.

“Hola, hola, mi gente linda, aquí estoy riéndome con Carlitos. Estoy feliz y agradecidísima con el cariño y apoyo que ustedes me han dado, para los que no saben y para los que a lo mejor se enteraron a través de las redes sociales, estoy que no quepo de la emoción porque vuelvo a hacer un proyecto con TelevisaUnivision que me llena de muchísima alegría”, dijo.

Además de esto, indicó: “Así que voy a estar cerquita nuevamente de ustedes, divirtiéndonos, un nuevo proyecto, para mí una nueva oportunidad de seguir creciendo profesionalmente, y eso me da una ilusión increíble, pero además de la oportunidad que me brindan Televisa y Univision creo que se los debo a ustedes, a ese apoyo y cariño que le han brindado a mi carrera, a ese amor que de alguna manera siento que me regalan día con día”.

