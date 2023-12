María Celeste Arrarás muestra el espectacular árbol de Navidad que tiene en su casa

La magia de la Navidad ha contagiado a los famosos y una de ellas es María Celeste Arrarás, periodista boricua que compartió en su cuenta en Instagram un carrusel de fotos para enviarle sus mejores deseos a sus seguidores en Instagram.

En las imágenes se vio a la exconductora de ‘Al Rojo Vivo’ con su árbol de fondo, que este año decidió decorar con tonos dorados para darle un toque elegante a su hogar.

“Deseándole una Feliz Navidad a todos ustedes que me siguen día a día, ustedes que comentan en mis posts, que se alegran con mis éxitos y me acompañan cuando no todo es perfecto”, dijo.

Luego de esto, escribió: “Para mí es un honor que escojan mi cuenta entre los miles de millones de opciones en las redes. No olviden cultivar su compasión y empatía para ayudar a otros a navegar en este turbulento mundo. Les deseo una muy, muy Feliz Navidad”.

Los usuarios aprovecharon esta publicación para expresarle su admiración a la comunicadora, quien es una de las más reconocidas en la televisión hispana en los Estados Unidos.

“Te deseo lo mejor para el próximo año, eres un ser humano increíble, con mucha humildad en el corazón, ejemplo a seguir, mujer fuerte, luchadora, emprendedora, todo lo bueno para ti saludos”, escribieron.

Otros afirmaron: “Feliz Navidad, preciosa, te quiero mucho, bendiciones”, “Qué hermosa, señora María Celeste, saludos”, “Que los logros de este año sean solo las semillas para ser plantadas y que se cosechen con enorme éxito en los años venideros”.

María Celeste Arrarás, cercana con su público

Debido a la fama que ha conseguido durante años, la boricua, quien es referencia informativa en la televisión y en las redes sociales, llama mucho la atención de los usuarios, quienes están atentos a cada uno de los proyectos o cosas que hace en su día a día.

En este mes de diciembre, por ejemplo, se le ha visto hacer distintas actividades, que van desde la visita al spa para tratamientos que la ayuden con su imagen, hasta encuentros con amigos como Raúl de Molina, quien la recibió en su casa para vivir un rato agradable.

