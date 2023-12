Trump dice que Kamala Harris sería “mejor” en la Oficina Oval que Biden

Donald Trump, expresidente y candidato a la presidencia por el Partido Republicano, aseveró que la vicepresidenta Kamala Harris haría un mejor trabajo al frente de la Casa Blanca que el presidente Joe Biden.

En principio, cuando el periodista conservador Hugh Hewitt le preguntó si un voto por Biden sería igual a uno por Harris, Trump dijo: “Creo que sí”. No obstante, hizo un comentario irónico, que podría interpretarse sobre la edad del actual presidente, diciendo que no está seguro de que Biden llegue siquiera “a la puerta de salida”.

“Parece que está atrapado en ella por muchas razones. Él tiene que elegirla. Entiendo. Parecería que los demócratas, si él no se postula, tendrán que postularla a ella”, comentó el expresidente en la entrevista radial, refiriéndose a la actual vicepresidenta, según recogió The Hill. “Eso es lo que dicen todos los profesionales como tú. No estoy seguro de que sea correcto, pero eso es lo que dicen”.

Y luego agregó: “creo que ella sería mejor que él, en realidad. De hecho, creo eso”.

Ansioso por debatir con Biden

En la misma entrevista, Trump dijo que estaba ansioso por debatir con el presidente Biden.

“Oh, espero con ansias eso”, respondió Trump. “¿Qué tal 10 debates?”.

No obstante, criticó a la Comisión de Debates Presidenciales, que organiza los foros: “son totalmente corruptos. Son totalmente de tendencia demócrata; es agradable utilizar la palabra inclinación. Son totalmente corruptos y terribles. Dicho esto, haría 20 debates, incluso si estuvieran organizados por ellos. Haría un debate todas las noches con este tipo”.

Pero, según el magnate de Nueva York, Biden “nunca se presentará” a un debate.

En esa misma línea de los debates, el expresidente se refirió a sus rivales en las primarias del Partido Rpublicano. Hasta ahora, Trump se ha negado a participar en los cuatro debates republicanos que se han hecho hasta la fecha, esgrimiendo que no son realmente competidores para él.

Al respecto aseveró que estaría dispuesto a participar en un debate de las primarias republicanas si la carrera se reduce solo a él y un solo rival después de las primarias de New Hampshire.

“Sí, lo haría, si fuera muy reñido, debatiría sobre ese republicano”, dijo Trump. “Pero no está cerca”.

De momento, como dijo el expresidente, no hay ningún rival del GOP que se acerque a él. Si bien Nikki Haley ha tenido mejores cifras en encuestas recientes, sigue estando muy lejos del magnate de Nueva York.

Por eso mismo, Trump afirmó que “no está preocupado” por Haley, quien también se desempeñó como embajadora ante las Naciones Unidas durante su gobierno.

Con información de The Hill y The Messenger.

