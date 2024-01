FOTOS: Eiza González se convierte en blanco de críticas por su nueva apariencia

El regreso de Eiza González a las redes sociales no ha sido el más esperado por la intérprete de “Alita: Battle Angel”. Y es que luego de alejarse de estas plataformas durante las últimas semanas, la vuelta de la mexicana ha sido criticada, particularmente, por una razón en especial: su apariencia física.

La actriz reveló, a través de su cuenta oficial de Instagram, una serie de fotografías como parte de su sesión con el famoso fotógrafo Owen Gould. El también “artista del cabello” es reconocido por trabajar con una gran cantidad de celebridades como Kirsten Dunst, Elle Fanning, Juliane Moore, entre muchas otras.

Las imágenes mostradas, de acuerdo con la actriz, fueron “tomadas” como parte del trabajo que realizó Eiza en la serie de Netflix 3 Body Problem, la cual verá la luz en marzo de este año.

Eiza González participará en un gran número de proyectos este año. Crédito: AFP / Getty Images

Sin embargo, la espectacularidad de las imágenes y la gran presencia de la actriz quedaron en segundo plano debido a la gran cantidad de comentarios, vertidos en la misma publicación, en donde se señalaron los notables cambios de la actriz que, de acuerdo con los usuarios, ha abusado de los “retoques esteticos”.

¿Qué dijeron de Eiza González en redes sociales?

Cabe recordar que hace algunas semanas, durante la recta final del 2023, la intérprete de “Baby Driver” decidió alejarse de las redes sociales durante un rato. Fue su madre quien reveló, a través de su cuenta de Instagram, que su hija había decidido “cerrar” su cuenta de Instagram por un momento para descansar.

Incluso, fue la misma actriz quien reveló, en su propia cuenta, que el 2023 había sido uno de los años más cruciales de su carrera debido a que tuvo la oportunidad de viajar por todo el mundo pero sin la posibilidad de estar en casa y obtener estabilidad.

A pesar de las dificultades del año anterior, la vuelta de Eiza González era sumamente esperada por sus seguidores con la finalidad de conocer sus nuevos proyectos y una pequeña parte de su vida diaria. Sin embargo, su publicación del día 19 de enero provocó más críticas que halagos debido a su apariencia.

Y es que de acuerdo con un gran número de usuarios, la mexicana ha abusado de los arreglos estéticos al grado de que no “parece” ella misma. Con comentarios como: “Antes se veía más linda no sé que le pasó a su cara. Parece otra”, “Ese es el problema que cuando se hacen un retoque no paran, ella es linda pero así se ve muy señora” o “Eiza ya no es Eiza”, la actriz fue fuertemente criticada y señalada.

Vale la pena mencionar que la actriz se ha sometido a una diversidad de cirugías plásticas en el pasado. Sin embargo, y gracias a su más reciente publicación, parece que la actriz habría decidido “desaparecer” de las redes sociales el año pasado para llevar a cabo algún arreglo estético en su rostro que no agradó del todo a sus seguidores.

Luego de la serie de comentarios, la mexicana no se ha pronunciado respecto a este asunto y decidió compartir diversas capturas de pantalla en donde se menciona su inclusión dentro de la cinta de Apple “Fountain Of Youth”, junto a Natalie Portman y John Krasinski.

Continua leyendo

Eiza González se une a la serie Mr. & Mrs. Smith de Amazon en un papel sin revelar

Eiza González genera rumores de ser la próxima ‘Wonder Woman’

Eiza González y Mario Casas desatan rumores de romance tras ser captados en Roma