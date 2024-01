Padre de Michigan ganó $200 mil en el Powerball gracias al cumpleaños de sus hijos

No cabe duda de que ser padre es una tarea sumamente ambivalente, ya que, por un lado, vivimos un sinfín de satisfacciones, pero por el otro, resulta ser una tarea agotadora; sin embargo, nunca sabrás cuando la vida te recompensará todo aquello que haces por el bien de tus hijos.

Justamente eso fue lo que le ocurrió a un padre de 63 años, originario de Michigan, llamado James Allen, quien en el pasado diciembre compró un ticket del Powerball para el sorteo del día 30. Allen es un asiduo jugador de esta lotería y como cábala, siempre apuesta por una combinación numérica conformada con las fechas de cumpleaños de sus hijos.

Para su sorpresa, su ticket del Powerball acertó a 4 dígitos ganadores, los cuales le habían dado a ganar un premio inicial de $50,000, pero James había jugado también con el Power Play, con la opción de 4x, lo cual cuadriplicó sus ganancias, llevándose finalmente los $200,000.

“Revisé mi boleto y me fui a la cama pensando que había ganado $50,000 porque me olvidé del juego complementario Power Play. Cuando me desperté por la mañana, revisé de nuevo y me di cuenta de que en realidad había ganado $200,000 dólares”, dijo Allen al sitio web de la Lotería de Michigan.

Los números ganadores de Powerball del sábado 30 de diciembre fueron: 10, 11, 26, 27, 34 y el Powerball rojo 7. El Power Play fue el 4x. James acertó 4 números: 10, 11, 26, 27 y la bola roja, que era el 7.

El hombre siempre acostumbra a jugar con las fechas de nacimiento de sus hijos. (Foto: Scott Olson/Getty Images)

¿Por qué jugó al Powerball con los cumpleaños de sus hijos?

Allen indicó que lo hace siguiendo la estrategia de muchos otros jugadores de lotería que apuestan por los cumpleaños de sus hijos, viendo que a muchos les ha funcionado al dejarles grandes premios.

“Se trata de una estrategia que aplican muchos jugadores. Muchos jugadores tienen conjuntos específicos de números que juegan porque esos números tienen un significado especial para ellos”, dijo a FOX Business Jake Harris, portavoz de la Lotería de Michigan.

Para finalizar, el orgulloso padre indicó que utilizará su premio para saldar algunas deudas.

Sigue leyendo:

* Los mitos más insólitos que rodean a los ganadores de Powerball: ¿son ciertos?

* El Powerball se acerca a los $150 millones de dólares: 4 cosas que debes hacer y una que deberás evitar a toda costa si los ganas

* Jugador de lotería perdió $1 millón de dólares por no cobrar su premio a tiempo