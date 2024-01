Irina Baeva es la nueva ‘Aventurera’: Susana González le da todo su apoyo a la actriz rusa

Susana González manda sus buenos deseos a Irina Baeva, luego de que Juan Osorio anunciara que la actriz rusa será la nueva “Aventurera” en la re lvada temporada del musical, pues la mexicana reconoce que el tener ese protagónico significó mucho para ella en su momento.

“La esperé durante muchísimos años a ‘Aventurera’, porque era muy extraño, siempre decían ‘es que Susana…’. Nunca me invitaron, nunca me llegó una invitación formal y cuando me llegó la invitación formal no la pude hacer, no la pude hacer por cuestiones de salud.

“Después esperé otro tiempecito y fue el momento maravilloso porque me tocó hacerla con Gerry, con el señor Juan Osorio, y ahora les deseo todo el éxito del mundo.

“A Irina le deseo todo el éxito. Se lo he dicho personalmente y lo digo aquí ante las cámaras, va a lucir increíble y es una historia que no se pueden perder. ‘Aventurera’ es patrimonio cultural de nosotros los mexicanos”.

La actriz protagoniza la telenovela “Tu Vida es Mi Vida” (TelevisaUnivision) al lado de Valentino Lanús, al aire en Estados Unidos, y este personaje enfrenta un duro diagnóstico que le deja poco tiempo de vida, lo que la ha hecho reflexionar a nivel personal.

“Valorar el tiempo, valorar la vida. Nos llenamos por supuesto de mucha prisa porque tenemos una vida agitada, sobre todo las personas que vivimos en una ciudad y no se diga los que nos dedicamos a este medio; pero pues sí, al final de cuentas la vida se trata de buscar un equilibrio y de darle a cada aspecto el tiempo necesario para que no te arrepientas de nada al final de cuentas”.

