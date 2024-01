Abogada de Dani Alves lanza potente mensaje sobre la inocencia del futbolista antes de su juicio

El juicio contra el futbolista brasileño Dani Alves arrancará el próximo lunes 5 de febrero con el objetivo de poner fin a más de un año de investigaciones y determinar finalmente si será declarado culpable o inocente de la presunta agresión sexual que cometió contra una joven de 23 años en la discoteca Sutton de la ciudad de Barcelona, en España, el 30 de diciembre de 2022.

El antiguo jugador del FC Barcelona y de los Pumas de la UNAM se encuentra a una condena de 12 años de prisión en una investigación en la que llegó a cambiar sus declaraciones en cinco oportunidades; este hecho ha complicado su posibilidad de ser declarado inocente y por las redes sociales los amantes del fútbol lo suelen acusar de ser culpable de los actos presuntamente cometidos.

Alves inició afirmando que no conocía a la víctima hasta posteriormente declarar que “sí hubo relaciones sexuales, pero fueron consentidas”; aunque en esta última afirmó que él se encontraba bajo los efectos del alcohol y no estaba consciente de todas sus facultades motoras por lo que no recuerda bien los hechos ocurridos.

A pesar de todas estas declaraciones la abogada defensora de Dani Alves, Graciele Queiroz, cree fervientemente en la inocencia del exjugador de la selección de Brasil y este jueves lanzó un contundente mensaje a través de las historias de su cuenta en la red social Instagram en el que asegura que todas las personas que lo han acusado de culpable tendrán que lamentarse al comprobar que nunca realizó ninguno de los hechos por los que se le acusa.

Lo que sucede es que compartió una noticia en su cuenta de Instagram que tiene por título “abogada pone en jaque la acusación contra Dani Alves y divide opiniones”; junto a este texto colocó la frase “La verdad va a aparecer. Veré a mucha gente pidiendo justicia”.

Graciele Queiroz también salió en defensa recientemente de la madre de Dani Alves, Lucía, al afirmar que la mujer no cometió ningún delito por revelar públicamente la identidad de la supuesta víctima a través de las redes sociales; aseguró que la presunta víctima fue engañada cuando le enviaron las imágenes.

