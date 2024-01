Arrestan a mamá por salir con su niño de 2 años en pañales a pesar de las temperaturas bajo cero

Una madre de 26 años, Kambria Darby, fue arrestada en un Walmart de Byram, Mississippi, tras llevar a su hijo de 2 años al establecimiento en condiciones precarias durante una ola de frío. El incidente, capturado en un video viral, mostraba al niño usando solo un pañal en temperaturas bajo cero.

El 17 de enero, compradores preocupados alertaron a la policía al presenciar al niño usando solo un pañal en medio de temperaturas bajo cero. Felicia Darling, empleada del Walmart, fue testigo del suceso y tomó un video con su teléfono, el cual posteriormente publicó en Facebook. Aunque el video fue eliminado, una versión en TikTok ha alcanzado más de 15 millones de visitas.

En las imágenes, se observa a un comprador tratando de proporcionar abrigo al niño, mientras otro confronta a Darby por arrojar alimentos congelados a las piernas del pequeño.

La policía respondió a la llamada y arrestó a Darby por negligencia infantil. Posteriormente, fue liberada bajo fianza después de ser llevada al Centro de Detención del Condado de Hinds.

Los Servicios de Protección Infantil intervinieron y entregaron al niño a un familiar aprobado. Las condiciones meteorológicas ese día eran severas, con temperaturas de menos 20 grados y vientos helados más fríos, según informó la afiliada local de CBS, WJTV.

Se trató de un error, dice la familia

Familiares de Darby han salido en su defensa, argumentando que es una buena madre que cometió un error.

La tía abuela de Darby, Marie Darby Pickens, expresó al New York Post: “Todo lo que he visto con ella y los niños ha sido positivo. No apruebo lo que se hizo, y era correcto informarlo, pero no conocemos ambos lados de la historia. A veces puede ser difícil para los niños no querer ponerse o quitarse la ropa, y tal vez ella tenía prisa por recoger algunas cosas”.

Sin embargo, la empleada de Walmart, Felicia Darling, alega haber sido despedida a pesar de eliminar el video según la solicitud de la empresa. En respuesta, Darling inició una página de GoFundMe que ha recaudado más de 30,000 dólares.

“No, no estaba pensando en las consecuencias en ese momento. En ese momento mi atención principal era ese pobre niño inocente y conseguirle ayuda. Sí, publiqué el video en mi página de Facebook porque quería comunicarme con algunos de sus familiares y trabajadores sociales”, escribió la empleada.

El caso ha generado controversia en la comunidad, con opiniones divididas entre aquellos que condenan la aparente negligencia de Darby y quienes defienden la idea de que pudo haber sido un error aislado.

Con información de Law&Crime.

