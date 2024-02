Eden Hazard sobre su tiempo en el Real Madrid: “Es un club fanfarrón y yo no soy así”

Tras haber colgado los botines prematuramente hace aproximadamente unos cuatro meses, el futbolista belga Eden Hazard reveló nuevos detalles sobre sus fallidas pasantías en el Real Madrid español, club al que catalogó de “muy fanfarrón”.

“No soy yo. Es el club que es un poco fanfarrón, y yo no soy así. Incluso la forma de jugar no me gustaba, si la comparas con otros clubes. Pero era mi sueño. No podía terminar mi carrera sin venir aquí”, apuntó el belga en una entrevista a diario francés L’equipe, donde habló con una franqueza y una sinceridad sorprendente de su carrera y también de su paso por el club blanco.

“Ahora es fácil decirlo. Desde pequeño he sido fan de Zidane. Estaba Zidane, así que me encantaba el Real Madrid. El Bernabéu, la camiseta blanca… tiene un encanto que los demás no tienen. El Real Madrid es especial”, apuntó Hazard.

Eden Hazar en su “prime”, durante su tiempo como futbolista del Chelsea de la Premier League.

Sin embargo, admitió que no le convenía haber fichado por el Real Madrid, pero terminó aceptando porque lo veía todo un sueño.

“Esto demuestra que el Madrid es más grande que cualquier otra cosa. Es complicado jugar allí (…) Quizá necesitaba entrenar más. También tuve las lesiones equivocadas en los momentos equivocados. La operación, la placa, el encierro. Vuelvo, me duele, me fuerzo. En la segunda temporada, me tiraba pedos por todas partes. Llega Ancelotti. Buena preparación, juego bien. Pero mi cuerpo, el dolor, las lesiones…”, termina describiendo el propio jugador por el calvario que tuvo que pasar en la casa blanca.

En ese sentido, Hazard también lamentó que sus constantes lesiones truncaran su etapa como futbolista blanco: “Perdí mi sitio, luego mi confianza, luego mis ganas. Pasé de ser duro contra tipos que me arrancaban la rodilla a levantarme de la cama, lesionado. Me hubiera gustado entender por qué, pero no podía”, reconoce el futbolista belga.

“La gente lucha cada día, y no tengo derecho a quejarme, ni siquiera cuando no jugaba, ni siquiera cuando estaba lesionado, diciendo ‘la vida es una mierda’. Yo no podía hacer eso. Me dolía, pero por otro lado, me sentí triste por los aficionados del Real y decepcionado por ellos. Cuando llegué, estaban llenos de esperanza. Me siento un poco como si les hubiera defraudado. Tengo ganas de decirles: ‘Eh, no es culpa mía, mi cuerpo me ha fallado. Lo intenté, pero no funcionó. Lo siento'”, apuntó Hazard.

“Al final, usé eso como excusa. No estaba deprimido, pero ya no tenía ganas. Simplemente no tenía ni la energía ni la fuerza. El placer era mi camino, mi dirección. No tenía sentido, se había acabado”, sentenció el exjugador.

