Pedro Pascal es confirmado como Reed Richards en la nueva cinta de “Fantastic 4”

Pedro Pascal ha dado uno de los pasos más importantes en su carrera actoral. Y es que durante este día, 8 de febrero, el chileno fue confirmado en el papel de uno de los superhéroes más importantes de Marvel y protagonista de la próxima gran película del estudio: “Fantastic 4”.

La noticia, aunque aún no ha sido confirmada por Marvel, Disney o el propio actor de manera certera, fue revelada de manera “accidental” en el sitio web de la fundación del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA).

Posterior a esto, fue el propio director de la cinta de Marvel que verá la luz en 2025, Matt Shakman, quien tomó el mismo “accidente” de la página del SAG y lo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram a través de un pequeño fan-art, en donde Pascal está caracterizado como el líder de la primera familia de Marvel.

"Reed Richards":

Porque Matt Shakman, director de #FantasticFour, confirmó el casting de Pedro Pascal. pic.twitter.com/ZTkKf4fy6Y — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 8, 2024

Un rumor que parecía un hecho

Tras la revelación de la compra del estudio 20th Century Fox por parte de Disney, quien ya contaba con Marvel en su conglomerado, la esperanza de los fanáticos de la Casa de las Ideas por ver a los superhéroes del extinto estudio, Fantastic Four, X-Men, entre otros, en el universo cinematográfico creado entre Marvel y Disney renació

Por lo anterior, los nombres de diversos actores que podrían interpretar a Reed Richards comenzaron a sonar en un gran número de foros y sitios de noticias. Entre los más destacados se encontraban el del nominado al Oscar, Adam Driver, así como el de John Krasinski, quien interpretó una versión, de otro universo, del líder de la familia de Marvel en la cinta “Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness”.

Sin embargo, y tomando en consideración la actual saga de Marvel, denominada como la Saga del Multiverso, Kevin Feige, la mente detrás de todo el éxito del estudio, decidió ir por un nombre nuevo y relevante en la actualidad, siendo Pedro Pascal el elegido. Cabe destacar que el nombre del chileno había sido “barajeado” anteriormente, sin embargo, no ha sido hasta ahora que el intérprete de “The Equalizer 2” se unirá de manera oficial a Marvel.

Cabe destacar que, de acuerdo con los planes del estudio, Pedro Pascal, en su papel del súper científico Richards, se convertirá en uno de los líderes de los siguientes proyectos de Marvel, quien pretende centrarse en los 4 Fantásticos y los X-Men, y dejar atrás a los héroes que iniciaron todo como Captain América, Iron Man, Thor, Hulk, entre otros.

Pedro Pascal participará en la secuela de Gladiator. Crédito: Mezcalent

El resto del elenco de “Fantastic 4”, que será estrenado en mayo de 2025, aún no ha sido revelado. Sin embargo, y de acuerdo con fuentes cercanas a la producción y a Marvel, se cree que Vanessa Kirby (Mission Imposible, Napoleon) dará vida a la esposa de Richards, Susan Storm (Invisible Woman), Joseph Quinn (Stranger Things) será Johnny Storm (Human Torch) y Ebon Moss-Bachrach interpretará a Ben Grimm (The Thing).

Pedro Pascar regresará a la segunda temporada de “The Last Of Us” en 2025 además de estrenar, este año, la secuela de “Gladiator”.

Continua leyendo

Pedro Pascal recibe comentarios positivos por su presentación en ‘Saturday Night Live’

La segunda temporada de “The Last Of Us” reúne a los mejores directores de televisión en la actualidad

La actriz de raíces latinas Isabela Merced, se une a The Last of Us II en un papel trascendental