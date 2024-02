Revuelo por las críticas que Maripily Rivera hizo en el 24/7 de ‘La Casa de los Famosos’ a Thalí García  

La actriz puertorriqueña Maripily Rivera habló ante las cámaras del 24/7 de ‘La Casa de los Famosos’ para criticar a su compañera Thalí García, con quien ha tenido roces previamente, pero terminan arreglándose.

Mientras hacía ejercicios en la caminadora, la artista no tuvo filtro a la hora de opinar de la actriz mexicana, quien se ha convertido en una de las más controversiales de esta edición.

“Es un poco inseguro y conflictiva porque no se le puede decir nada, entonces ustedes saben que esta que está aquí es fuerte de carácter y cuando veo cosas que no me gustan, no me gustan, porque si yo digo ‘somos equipo, somos equipo todos’. Yo puedo entender que ella no comulga con unas cosas, yo igual con otras cosas, mi equipo con otras cosas y digo que es uno por pecadores, es decir que si yo no quiero con unas cosas, igual mi equipo, que todos nos tenemos que poner de acuerdo en algún momento”, dijo.

Luego de esto, la boricua añadió: “De igual manera para las salvaciones, siempre se está salvando a Thali, ella siempre está en la zona de nominaciones porque la gente no la quiere por sus conflictos y por su actitud a veces y ella se lo ha ganado. En el equipo no podemos seguirla salvando porque hay otro que son menos débiles. Yo creo en mi público, estoy en nominaciones, es la primera vez que paso por esto, todos vamos a pasar. Yo estoy tranquila porque la seguridad que tengo encima, mis amores, no es porque me crea Dios, porque aquí nadie es Dios, la seguridad que tengo ustedes me la han dado, los años de carrera y por eso estoy aquí”.

Además mencionó que es una mujer segura por muchas situaciones de la vida. “Fui mamá soltera, he tenido que montar mi negocio, ser fuerte, llevo muchos años en la televisión, son 24 años haciendo de todo, desde realities, programas, todo y ustedes, el público, que no se engaña, ustedes saben lo que está pasando aquí, son los que me han puesto aquí y me han dado la seguridad”, comentó.

El mensaje de Maripily Rivera causó controversia en las redes, ya que algunos consideraron que intenta mal poner a su compañera, pero otros la apoyaron, pues creen que es cierto lo que dijo de Thali García.

“Me estoy arrepintiendo, creo que vamos a sacar a Maripily”, “Pero ella dice la verdad, Thali manipula, tira su veneno y después se esconde detrás de Lupillo”, “Maripily Se ha encargado de poner mal a Thali”, fueron algunos mensajes que se leyeron.

