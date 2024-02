Componente chino vara a miles de autos alemanes de lujo en puertos de EE.UU.

Varios miles de vehículos de las marcas alemanas de automóviles de lujo Audi y Porsche están atrapados a bordo de barcos en puertos de Estados Unidos debido a problemas aduaneros relacionados con una pieza de fabricación china. Ambas marcas pertenecen al gigante automovilístico alemán Volkswagen (VW) e incluyen piezas fabricadas por proveedores de VW en el oeste de China, incluida la provincia de Xinjiang, que ha sido foco de atención internacional generalizada y preocupación por los derechos humanos por el trato que China da a la minoría musulmana uigur.

"Estamos trabajando para rectificar un retraso relacionado con la aduana en la entrega de ciertos modelos de vehículos del Grupo Volkswagen desde los puertos estadounidenses a los concesionarios", dijo el jueves a dpa un portavoz de VW. "La entrega de los vehículos continúa, pero lamentablemente puede haber retrasos", añadió el portavoz.

Gran problema en pequeño componente

"Esto se debe a un pequeño componente electrónico de una unidad de control más grande, que será reemplazado en los vehículos afectados tan pronto como estén disponibles las piezas necesarias". Según el periódico económico alemán Handelsblatt, 13.000 vehículos nuevos de las filiales de VW, Audi y Porsche, así como la marca de lujo británica Bentley, propiedad de VW, se ven afectados por el problema.

Según el Financial Times, el componente en cuestión procede del oeste de China y no puede utilizarse en Estados Unidos debido a una ley local contra el trabajo forzoso. Sin embargo, según se informa, la propia Volkswagen no tenía conocimiento del origen de la pieza porque un proveedor la había instalado en un componente más grande. Volkswagen sólo se enteró de esto a través de un aviso del proveedor y luego informó a las autoridades de Estados Unidos.

Conflicto con los uigures

"Estamos aclarando los hechos y tomando las medidas adecuadas", explicó el portavoz de VW. "Esto también puede incluir la terminación de la relación con el proveedor si nuestras investigaciones confirman violaciones graves". Volkswagen ha sido criticada durante mucho tiempo por sus actividades de fabricación en el oeste de China. En la región de Xinjiang, Volkswagen opera junto con su socio chino Saic una planta de entrega y una pista de pruebas.

Activistas uigures y organizaciones de derechos humanos llevan años informando que cientos de miles de personas en Xinjiang están siendo enviadas a campos de reeducación contra su voluntad y, en algunos casos, torturadas y obligadas a realizar trabajos. El gobierno chino niega las acusaciones.