Tragedia en Queens: ciclista muere arrollado en las calles cada vez más peligrosas de Nueva York

Un ciclista murió arrollado anoche por el conductor de un camión en Queens (NYC), horas después de un triple choque fatal causado por un hispano ebrio a poca distancia de allí, según la policía.

El conductor del camión se dirigía hacia el sur por Maurice Ave. cerca de 53rd Drive en Maspeth cuando chocó contra el ciclista poco antes de las 8:10 p.m. del jueves, reportó Daily News.

La víctima no identificada tenía unos 30 años. Los médicos lo llevaron rápidamente en estado crítico al Elmhurst Hospital Center, pero no pudieron salvarlo. El conductor permaneció en el lugar, pero no enfrentó de inmediato ningún cargo.

Horas antes Ray Pérez (27) fue acusado como sospechoso de manejar borracho, chocar tres autos, causar la muerte de su novia de 29 años y luego huir de la escena en Queens. La racha trágica comenzó cerca de 47th St. y 28th Ave. en Astoria alrededor de las 4:10 a.m. del jueves. El conductor finalmente se detuvo en 56th Drive cerca de 61st St. en Maspeth, a unas 4 millas de donde se estrelló originalmente y llamó al 911.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 por el entonces nuevo alcalde Bill de Blasio, quien prometió hacer que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para este año 2024. Según la policía de Nueva York, las muertes de ciclistas aumentaron 260% en los primeros seis meses de 2023 y 325% desde la implementación del plan “Vision Zero” en 2014.

En diciembre la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes que operan vehículos después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Debido a la pandemia y la inseguridad en el transporte público, el uso de bicicletas eléctricas se ha vuelto más común en NYC, como medio personal y laboral para repartir comida y otros productos. Pero han generado un problema grave: las baterías de iones de litio que se encuentran en su interior causaron sólo en 2023 cientos de incendios y al menos 18 muertos, muchos de ellos hispanos. Se estima que hay 60,000 trabajadores de entrega en Nueva York.

En respuesta la alcaldía anunció en marzo de 2023 el plan “Charge Safe, Ride Safe” o “Cargue con seguridad, viaje con seguridad”. Pero las tragedias no se han detenido.

También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas, como víctimas y victimarios, de accidentes viales al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles. En septiembre la maestra Priscilla Loke murió arrollada por una bicicleta eléctrica en un cruce peatonal en Chinatown (NYC).