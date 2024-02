Virgil van Dijk desmoronó al Chelsea sobre el final y el Liverpool es campeón de la Carabao Cup

El defensor neerlandés Virgil van Dijk salvó al Liverpool “in extremis” en la final de la Carabao Cup ante el Chelsea con un testarazo pletórico luego de un partido que estuvo 0-0 durante los 90 minutos reglamentarios y parte de los dos tiempos complementarios.

En un partido lleno de drama y de jugadores juveniles, el capitán del Liverpool marcó en el minuto 118 de la prórroga para dar a los ‘Reds’ su décima Copa de la Liga, dejando al técnico argentino Mauricio Pochettino una vez más sin saber lo que es ganar un título en Inglaterra.

Un gol anulado a Van Dijk, una expulsión perdonada a Moisés Caicedo, y dos tiros al palo fueron los momentos más notorios de los 90 minutos. Sin embargo, el técnico alemán Jürgen Klopp logró llevar al equipo a la victoria de la mano de jugadores de la cantera.

Cody Gakpo, Luis Díaz y Harvey Elliott fueron los más destacados ante un Chelsea que luchaba por encontrar el gol. A pesar de las imprecisiones en ambas porterías, el encuentro estuvo marcado por la controversia, con decisiones polémicas del árbitro y el VAR.

Uno de los momentos más polémicos fue la no expulsión de Moisés Caicedo por una entrada violenta sobre Ryan Gravenberch, que dejó al jugador holandés en el suelo y al entrenador Klopp indignado en la banda. A pesar de las dificultades, el Liverpool logró mantenerse en el partido, con el portero Kelleher salvando un disparo peligroso de Palmer y el VAR anulando un gol por fuera de juego de Raheem Sterling.

A pesar de las adversidades, el Liverpool se mantuvo firme y finalmente logró romper el empate gracias a un gol de Van Dijk. Sin embargo, el gol fue anulado por el VAR debido a un fuera de juego posicional de Endo. A pesar de la decepción, el Liverpool siguió luchando y finalmente logró el gol de la victoria gracias a Van Dijk, que cabeceó un córner a dos minutos del final para dar a su equipo la décima Copa de la Liga.

Con esta victoria, el Liverpool se consolida como el equipo más laureado en esta competición, con dos trofeos más que el Manchester City.

