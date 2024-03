Ecuatorianos de NY se reunirán con presidente Daniel Noboa: pedirán que empuje el TPS y mejore servicios consulares

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, está de visita en Nueva York, en un viaje oficial en el que se reunirá este sábado con algunos miembros de la comunidad ecuatoriana que residen en la Gran Manzana, y que ha aumentado en el último año con la masiva migración de connacionales ante la ola de violencia, inseguridad y la difícil situación económica que afronta el país sudamericano.

Y aunque una de las grandes quejas manifestadas por ecuatorianos que viven en Corona, Queens, uno de los vecindarios de mayor presencia de esa comunidad en Nueva York, es la falta de comunicación por parte de las autoridades consulares de su país, pues muchos ni sabían que el mandatario está en la ciudad, el gran clamor para el Presidente Noboa es que interceda con fuerza para que el Gobierno federal apruebe el TPS (Estatus de Protección temporal).

Así lo manifestó Carla Zambrano, originaria de Cuenca, quien llegó sin visa a la Gran Manzana en agosto pasado, huyendo de amenzas de secuestro, tras largos meses de extorsión para conservar una tienda de artículos varios con el que se ganaba el sustento.

“Yo trato de estar bien informada siempre, pero no he sabido de la visita del Presidente, y menos por parte del Consulado, que realmente no nos ayuda como debiera ni siquiera para algo tan básico como sacar el pasaporte, pero si pudiera decirle algo a Noboa, le rogaría que interceda por nosotros para que nos den el TPS”, comentó la madre de familia.

Carlos Zayaguazo, quien vive en la Gran Manzana hace 12 años, se sumó al mismo pedido, y aunque aseguró estar enterado de la visita de Noboa por medios de comunicación de su país que sigue a diario, criticó que la reunión del mandatario sea tan limitada.

“Da mucha tristeza ver que siendo nosotros una comunidad que mantiene la economía de Ecuador arriba con todo el dinero que los que estamos acá mandamos, no nos den el valor que nos merecemos. A la reunión de Noboa solo caben como 200 personas y cuando intenté conseguir una entrada en internet, dice ‘espacios agotados’, no hay buena planificación”, se quejó el serrano. “Espero que le llegue el mensaje de que necesitamos TPS para todos los ecuatorianos y que haga que el Consulado funcione bien y nos respete como la fuerza que somos, más ahora que hay tanta gente llegando por miles”.

Walter Sinche, director de la Alianza Ecuatoriana Internacional, señaló que además del TPS, que ve como una prioridad que le urge a su comunidad, siempre y cuando no signifique “empeñnar el país” con dadivas al Gobierno de Estados Unidos, el presidente Noboa debe prestar especial atención a la seguridad de quienes emigran.

“La prioridad ahora, aparte de la seguridad en el país, es la seguridad a los migrantes y sus familias, porque ahora están empezando muchos secuestros a familiares de migrantes, porque es otra manera de conseguir dinero fácil y que haya claridad sobre el TPS, saber qué es lo que Ecuador tendría que dar a cambio”, dijo el líder ecuatoriano. “Hay que ver si vamos a tener que dar de más a costa del TPS, si vamos a tener que pagar más impuestos por temas de aranceles, o si el acuerdo incluye tener bases militares en Ecuador, y que sea un TPS para todos, no solo para los que recién llegaron”.

Sinche también criticó la manera como operan los servicios consulares de Ecuador en la Gran Manzana, de los que dijo además fallan en comunicación abierta con la comunidad ecuatoriana.

“La visita de Noboa muestra la manera distorsionada en que funcionan las cosas del Consulado, porque en vez de unirnos en un solo evento, también va a haber otro en Nueva Jersey y muchas personas nunca se enteraron porque nadie nos avisó a pesar de tener nuestros contactos”, dijo el activista. “Urge ya que Noboa reconozca nuestro aporte al tema económico, porque los que vivimos fuera producimos más de 5,000 millones en remesas y no hay un servicio consular que sirva; eso es lo menos que merecemos”.

Fanny Guadalupe, organizadora comunitaria y líder laboral y cultural de ecuatorianos en Nueva York, quien confirmó que la reunión con Noboa será en la sede la Presidencia de Queens, adonde se espera la llegada del mandatario a las 10:00 de la mañana, coincidió que la visita del Presidente debe servir para impulsar el TPS y mejorar el trabajo del Consulado.

“El clamor más grande para el Presidente es que se pueda hablar de gobienro a gobierno para que se de el TPS para los hermanos y hermanas ecuatorianos, porque así, no solo pueden estabilizarse con un Social Security para trabajar sino que los sumará a la gran contribución que como ecuatorianos hacemos siendo el primer rubro de ingresos para nuestro país como inmigrantes”, dijo la líder ecuatoriana, agregando que urge que se destinen más recursos en personal consular y cambios.

“La otra urgencia que tenemos es que el presidente Noboa promueva políticas de eficiencia en los consulados para que trámites como sacar un pasaporte no dure días y hasta meses, y que haya un consulado que trabaje para la comunidad, con cordialidad y buena acogida y buen trato, y que no nos traten como si estuvieran haciéndonos un favor, más aún hoy, que tenemos una ola migratoria muy grande debido a la crisis de violencia, inseguridad y problemas económico con gobiernos que no han sido transparentes”.

El concejal neoyorquino de origen ecuatoriano, Francisco Moya, también destacó la urgencia de que sus connacionales puedan conseguir el TPS, estatus de protección que entre otras cosas, evitaría que quienes están aquí sin papeles, sean deportados, y puedan tener permiso de trabajo.

“Los ecuatorianos han estado trabajando arduamente, contribuyendo positivamente a nuestra sociedad y esforzándose por construir una vida mejor aquí en los Estados Unidos. Confío en que seguirán desempeñando un papel positivo mientras abordamos la situación en nuestro país”, dijo el político de Queens. “Por eso, insto a mis vecinos ecuatorianos a mantener la calma, ahora que estamos un paso más cerca de recibir esta solución humanitaria, y estamos presionando activamente en Washington para obtener la aprobación del gobierno federal”.

El Alcalde Eric Adams se reunió con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en City Hall el 1 de marzo. Crédito: Michael Appleton | NYC Mayoral Office

El Consulado de Ecuador en Nueva York no respondió a los llamados de El Diario NY sobre la visita de Noboa, quien en la tarde del viernes se reunió con el alcalde Eric Adams, pero una fuente no oficial de esa oficina advirtió que quienes no se hayan registrado para asistir al encuentro con el presidente Noboa no podrán entrar al evento, debido a la reducida capacidad de aforo. Los niños del centro cultural Sisa Pakari, homenajerán al mandatario cantando la canción “Ecuador”.