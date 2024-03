La diseñadora Iris Apfel fallece a los 102 años de edad; se desconocen las causas de su muerte

La diseñadora y empresaria Iris Apfel perdió la vida este día, 1 de marzo, a la edad de 102 años. Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de la artista que la noticia fue dada a conocer.

En dicha publicación, se puede ver a la afamada interiorista ataviada con una de sus peculiares vestimentas y una leyenda, en la parte de arriba, que señala la fecha de nacimiento y de muerte de Apfel: “August 29, 1921 – March 1, 2024”.

Tras la publicación de la noticia, un gran número de seguidores y fanáticos de Apfel mostraron su tristeza a través de mensajes como: “Gracias por tanto reina de REINAS”; “my heart breaks. may she rest in CHIC”; “To a beautiful, iconic soul. Rest in couture Iris”.

Cabe mencionar que debido a lo reciente de la noticia, y hasta el momento, no se ha revelado la causa de muerte de la estadounidense. De igual manera, vale la pena señalar que la diseñadora festejó, hace apenas un día, sus “102 años y medio” a través de una fotografía en donde aparece bajo un enorme globo. En la misma publicación, Apfel colocó el texto “In half birthdays, I’m only 26!!! I’m 102 and half today… happy leap day!”, haciendo alusión al año bisiesto.

Iris Apfel: una artista diferente

Entregada al mundo de la moda desde su juventud, Iris comenzó su carrera en la revista de moda Women’s Wear Daily. Posteriormente, y luego de casarse con el comerciante textil Carl Apfel, la empresaria comenzó, junto a su esposo, su propia compañía textil y de diseño de interiores llamada Old World Weavers.

Cabe destacar que la empresa de Apfel realizó diversos procesos de restauración en la Casa Blanca en hasta 9 ocasiones.

Su característica imagen, coronada con unas inmensas gafas, fue parte fundamental en su gral legado artístico que incluye experiencia en diversas empresas de maquillaje, gafas, bolsos, accesorios, fragancias, ropa, entre otros.

Iris Apfel nació el 29 de agosto de 1921. Crédito: Cuenta Oficial de X de Iris Apfel. | Cortesía

La diseñadora también fue llevada a la pantalla grande gracias al documental de Albert Maysles, llamado simplemente “Iris”, el cual fue estrenado en 2014 en el Festival de Cine de Nueva York. Aunado a lo anterior, la propia Apfel escribió sus memorias bajo el título “Iris Apfel: Accidental Icon”.

Hasta sus últimos días de vida, Apfel fue una pronunciada detractora de las nuevas tecnologías y modas: “De hecho no me gusta lo moderno. Las tendencias vienen y van. Me gusta la ropa atemporal, lo simple, lo que puedes llevar mucho tiempo, aunque actualmente todo es usar y tirar”.

Continua leyendo

Muere Lynn Fainchtein, figura del cine y la radio mexicana

Victoria Beckham sorprende al aparecer en París con muletas y tacones tras lesionarse el pie

Margaret Josephs llenó de color su mansión en Nueva Jersey

Estos fueron los vestidos más llamativos de Premio Lo Nuestro 2024