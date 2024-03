Brit Awards 2024: Lista completa de los ganadores

La temporada de premios continúa su recorrido luego de la entrega de los Globos de Oro, los Grammy y los Emmy. Y en esta ocasión, han sido los Brit Awards 2024 quienes se han “robado” la noche gracias a una artista en especial: Raye.

La cantante y compositora británica se convirtió en la estrella principal del certamen al llevarse a casa 6 de los principales galardones del British Record Industry Trust, el máximo galardón de la música británica.

Durante la celebración de los Brit Awards, Raye obtuvo los premios a Mejor Álbum del Año, Mejor Artista del Año, Mejor Artista Nuevo, Mejor R&B y Mejor Canción del Año por el tema “Escapism” junto al rapero 070 Shake, entre otros.

Raye marca historia en los Brit Awards 2024

Además de sus galardones, la cantante inglesa también marcó un hito en la premiación al ser la primera artista en obtener 7 nominaciones, de manera solitaria, en solo un año. Cabe destacar que las nominaciones de Raye dejaron atrás a otros grandes artistas ingleses como Harry Styles, Adele y Blur, quienes habían recibido hasta 4 nominaciones en ediciones anteriores.

Además de Raye, los Brit Awards también premiaron a grandes artistas como la cantante estadounidense Miley Cyrus con su canción “Flowers” dentro de la categoría de “Canción Internacional del Año”.

De igual manera, la intérprete de “Levitating”, Dua Lipa, se llevó el premio a “Mejor Acto de Pop”. Previo a su presentación, la también actriz realizó la apertura del show al presentar la canción “Training Season”. En tanto, Calvin Harris se convirtió en el ganador del galardón a Mejor Acto de Baile.

Cabe mencionar que la cantante de origen australiano Kylie Minogue fue condecorada con el premio al Ícono Global de los Brit Awards. Posterior a su premiación, la intérprete de “Can´t Get You Out Of My Head” tomó el escenario para encantar a todos los presentes.

Raye fue la máxima nominada de los Brit Awards 2024. Crédito: Cuenta Oficial de X de Brit Awards 2024. | Cortesía

Lista completa de ganadores

Además del triunfo de Raye, Dua Lipa y Miley Cyrus, los Brit Awards también premiaron a:

Chase & Status – Productor del Año

The Last Dinner Party – Brits Rising Star

Jungle – Grupo del Año

SZA – Artista Internacional del Año

Boygenius – Grupo Internacional del Año

Bring The Horizon – Mejor Agrupación Rock Alternativa

CasIsDead – Mejor Acto de Hip Hop/Grime/Rap

Cabe destacar que luego de la entrega de los Brit Awards, los Oscar se convertirán en el premio que pondrá fin a la temporada de los premios. El máximo galardón del cine se llevará a cabo el próximo 10 de marzo en una ceremonia en la que parte favorita la cinta de director inglés Christopher Nolan “Oppenheimer”.

