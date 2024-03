VIDEO: Irrumpen activistas de PETA en el desfile de Victoria Beckham en París

La aparición en muletas de la ex Spice Girl, Victoria Beckham, pasó a segundo plano cuando al menos tres activistas de la organización PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) irrumpieron en el desfile de la esposa de David Beckham durante la Paris Fashion Week.

Cabe destacar que la inglesa presentó su colección Otoño/Invierno 2024-2025 durante el icónico festival junto a su familia, conformada por su esposo David Beckham y sus hijos Brooklyn Beckham, Cruz y Harper. Romeo Beckham brilló por su ausencia en el evento parisino.

Sin embargo, y a pesar del momento de la diseñadora, integrantes de PETA no dudaron en mostrar su inconformidad contra el evento francés a través de diversas pancartas que mostraban las leyendas: “No des la espalda a la piel animal” y “Los animales no son tejidos”.

Este es el momento en el que activistas de PETA interrumpen el desfile de Victoria Beckham en París mientras David Beckham presenciaba el momento desde su asiento en primera fila pic.twitter.com/Xvg1GuU16n — INFORMACION.es (@informacion_es) March 2, 2024

Victoria Beckham vs PETA

Fue a través de las redes sociales que el hecho en contra de Victoria Beckham y su marca quedó captado a través de videos y fotografías. En dichos materiales, se puede ver a manifestantes con chalecos blancos caminar junto a las modelos del evento sosteniendo una diversidad de pancartas.

Cabe destacar que la compañía de moda de la inglesa no usa pelos ni pieles exóticas en sus producciones. Sin embargo, la organización de derechos de los animales instó a la modista a abandonar el cuero entre sus elementos.

Instamos a Victoria Beckham a recurrir a las innovaciones éticas y ecológicas disponibles en la actualidad, como el cuero de alta calidad elaborado con manzanas, uvas, piñas, champiñones y más.

Luego de su aparición, los protestantes fueron retirados de manera pacífica por personal de seguridad del evento. Es importante mencionar que las activistas de PETA han protestado anteriormente en diversas pasarelas en las ciudades de Nueva York, Londres y Milán, para marcas como Fendi, Burberry y Coach.

#Estampas | La ex Spice Girls #VictoriaBeckham, quien se lesionó el tobillo, protagonizó un emotivo momento durante su desfile en París, al aparecer caminando con muletas, y se acercó hasta su esposo David Beckham para darle un beso, ante la atenta mirada de todas las personas. pic.twitter.com/Dn2aamSmcS — Revista Estampas (@Estampas) March 3, 2024

Luego de las protestas, la ex cantante británica caminó, en muletas, por la pasarela de la Paris Fashion Week en muletas sin mencionar o hablar sobre la irrupción. Cabe recordar que la esposa del ex futbolista inglés sufrió un percance en el gimnasio por lo que no tuvo más remedio que caminar con ayuda de las muletas.

En los mismos videos difundidos posterior a la protesta, la cantante se acercó a su esposo, a quien le dio un beso en pleno recorrido por el desfile. Previo a esta acción, la artista europea agradeció la asistencia de los presentes.

