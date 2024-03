Hershey’s lanza un chocolate edición limitada para destacar el impacto de las mujeres

The Hershey Company lanza la barra de chocolate Hershey’s SHE de edición limitada, para destacar el impacto de las mujeres y las niñas, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y del el Mes de la Historia de la Mujer.

Katie DeCapria, gerente de marca de Hershey’s, asegura que con la barra de chocolate ELLA, esperan “generar una conexión significativa y ayudar a las personas a celebrar a las mujeres que nos inspiran y marcar la diferencia en nuestra vida diaria.”

Se trata de una iniciativa de Hershey’s para promover el empoderamiento de las mujeres, que es uno de los valores fundamental para el éxito a largo plazo.

No es la primera vez que Hershey’s rinde homenaje a las mujeres con una la barra de chocolate para los Estados Unidos, ya que es el cuarto año que lanzan la edición limitada.

Para este 2024, la marca Hershey’s celebrará con el lema “ella por lo que es”, calificando las cualidades de la mujer con más de 200 adjetivos describen a las mujeres.

Hershey’s SHE Bar Crédito: Hershey’s | Cortesía

Desde poderosas, confiables, brillantes, creatividad, audacia y dedicación y muchas cualidades más se podrán leer en el empaque de estala icónica barra de chocolate de Hershey’s.

La creación de estas barras SHE de Hershey se dan de la mano de Girls on the Run, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que promueve un mundo donde las niñas puedan conocer y activar su potencial ilimitado.

Elizabeth Kunz, directora ejecutiva de Girls on the Run International, destaca que “nuestro logotipo en la barra SHE ejemplifica nuestra misión vital: crear conciencia y celebrar los diversos atributos de las mujeres y las niñas. Al invertir en Girls on the Run, Hershey’s inspira a las niñas de todo el mundo a allanar caminos valientes y auténticos para perseguir con valentía sus sueños”.

Hershey trabaja para lograr la equidad salarial

Con el lema “ella por lo que es”, la marca de chocolate califica las cualidades de femeninas con más de 200 adjetivos describen a las mujeres.

Un dato dado a conocer por Hershey, mediante un comunicado, es que la directora ejecutiva, Michele Buck , logró una equidad salarial de género agregada 1 a 1 para los empleados asalariados en los Estados Unidos en 2020 y está trabajando para lograrla a nivel mundial para 2025.

Además, a empresa invierte en programas de capacitación inicial y media de carrera para que sus empleadas desarrollen habilidades comerciales y refuercen el acceso a oportunidades.

Sigue leyendo:

. Hershey lanza los mini huevos de mantequilla de maní Reese para la Pascua

. Krispy Kreme lanza nueva colección Chocomania: 4 nuevos sabores con chocolate Hershey’s

. Burger King regalará pastel de helado Hershey’s por compra mínima de $1 dólar

.