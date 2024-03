FOTO: Jennifer López luce irreconocible al mostrarse al “natural” durante una entrevista

Jennifer López ha vuelto a mostrarse de la manera más “natural” posible durante su más reciente entrevista con el medio The Hollywood Reporter. Y es que a raíz del lanzamiento de su nuevo álbum, “This Is Me… Now”, así como el documental que narra el desarrollo del mismo, “The Greatest Story Love Never Told”, la nacida en El Bronx ha decidido dejar los “filtros” a un lado para mostrar los miedos de la mujer detrás de la gran estrella.

Por lo anterior, y como parte de esta “nueva etapa” en su vida, en donde pretende mostrarse sin el “glamour” que la suele acompañar comúnmente, la también actriz causó gran conmoción entre sus seguidores, y no tan seguidores, al revelar su rostro sin el característico maquillaje que usa casi a diario.

Y es que aunque es notorio el uso de otros elementos de maquillaje, como el brillo de labios, la esposa de Ben Affleck lució casi irreconocible para la mayoría de usuarios debido a un factor en particular: la ausencia de sus reconocidas pestañas.

Jennifer López lanzó en febrero pasado su nuevo disco. Crédito: Cortesía

Jennifer López al natural

En su participación con el medio The Hollywood Reporter, en donde habla sobre su nuevo material discográfico, estrenado el 16 de febrero pasado, la arista de origen latino luce un look más “limpio” y discreto, compuesto por un sombrero negro, un cuello de tortuga así como un par de aretes circulares que dan volumen y presencia a su rostro.

Sin embargo, la ausencia del clásico maquillaje con el que la cantante suele aparecer de manera pública, causó, entre sus fanáticos, un gran número de reacciones y comentarios señalando el gran cambio en la imagen de la artista.

Y es que de acuerdo con diversos usuarios, Jennifer López lucía totalmente diferente en la entrevista. Incluso, hubo quienes no pudieron reconocerla, además de mencionar que “no se veía muy bien”.

Se ve irreconocible sin pestañas postizas”. Usuarios de redes sociales

A pesar de la variedad de críticas despectivas respecto a la apariencia de la intérprete de “On The Floor”, otro gran número de personas no dejaron pasar la acción de la cantante por aparecer de manera natural y sin maquillaje.

Jennifer López no deja de trabajar

Luego del lanzamiento de su nuevo álbum, la cantante continuará su trabajo a través de la nueva cinta de Netflix llamada Atlas. El largometraje, que se estrenará el próximo 24 de mayo del presente año, verá a Jennifer convertida en una analista de datos, con profunda desconfianza hacia la Inteligencia Artificial, que tendrá que “echar mano” de este recurso tecnológico para salvar a la humanidad.

