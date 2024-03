Productor chileno revela cómo fue trabajar con Luis Miguel: “Es extremadamente difícil”

Para nadie es un secreto que Luis Miguel es uno de los artistas de mayor trascendencia e impacto en la escena musical actual. Y es que gracias a su larga trayectoria así como su gran popularidad en el público, el mexicano se ha ganado un lugar en el Olimpo de la música latina. Sin embargo, y lo que quizá pocos sabían, es que el también actor se ha ganado la fama de ser un “artista complicado”.

Prueba de lo anterior es la reciente declaración del productor chileno Humberto Gatica, quien reveló, durante una entrevista, lo “complicado” que fue trabajar con el intérprete de “México En La Piel”.

Durante su participación en el programa “¿Qué Pasó Con Lo Que Pasó?”, Gatica contó sobre la fallida colaboración que intentó llevar a cabo entre Luis Miguel y la legendaria cantante Celine Dion, la cual le dio una perspectiva sobre la actitud del cantante mexicano ante los problemas.

Luis Miguel canceló recientemente su actuación en Bolivia. Crédito: Mezcalent

¿Qué dijo Humberto Gatica sobre Luis Miguel?

De acuerdo con Gatica, se le pidió trabajar con Luis Miguel en un dueto que el mexicano deseaba como parte de su disco “Romance”. Ante tal petición, el chileno decidió que la mejor opción para esta colaboración sería la cantante canadiense Celine Dion.

A pesar de la apertura para la realización del dueto, Gatica reveló que la diferencia de voces entre Luis Miguel y Dion era una barrera complicada de superar. Ante esto, decidió que la mejor opción para llevar a cabo la canción, la cual era el tema “Somos Novios”, sería que Celine Dion cantara la canción para que luego el mexicano “recantara” la canción.

Luego de que Celine accediera y llevara a cabo “su parte”, Luis Miguel, de acuerdo con Gatica, lo llamó para decirle que no podía realizar la canción: “Hermano, no creo que pueda cantar la canción de nuevo. No tengo tiempo, estoy muerto, no creo que pueda”.

Ante esta declaración, y de manera sorprendente, el productor chileno reveló que Luis Miguel se mostró sumamente molesto con él, al grado que decidió no hablarle más. Tras la fallida colaboración, ambos músicos se separaron. Sin embargo, y de acuerdo con el sudamericano, se encontró con El Sol de México años después en el Palacio de Bellas Artes tras bambalinas, en donde constató el mal carácter del cantante debido a los gritos e insultos que profirió contra sus músicos.

¿Qué opina sobre la música actual el ingeniero de grabación de Michael Jackson? El chileno Humberto Gatica ha sido el hombre al frente de la consola y detrás de las canciones más conocidas del planeta. Se ha dedicado a grabar a leyendas como Celine Dion, Lionel Richie, Barbra… pic.twitter.com/shgzJNGFyV — Patricia Janiot (@patriciajaniot) March 13, 2024

La mala experiencia vivida con Luis Miguel dejó en claro en Gatica que el cantante “es extremadamente talentoso, pero extremadamente difícil”. Por lo anterior, y de acuerdo con el mismo Humberto, no volvería a trabajar con el intérprete de “La Bikina” por este tipo de actitudes.

Cabe mencionar que actualmente Luis Miguel se encuentra en su gira “Luis Miguel Tour 2024” en tierras sudamericanas. Posteriormente, viajará a Estados Unidos para luego viajar a España y cerrar el 2024 en México.

Continúa leyendo

Revelan las exigencias de Luis Miguel para sus presentaciones en Argentina

FOTOS: Luis Miguel y Paloma Cuevas dejan atrás rumores de separación tras ser vistos juntos en Perú

Sale a la luz viejo romance de Luis Miguel con la actriz venezolana Ana Karina Manco