Conciertos de Jennifer López habrían sido cancelados por la baja venta de entradas

El regreso de Jennifer López a la escena musical actual ha sufrido un pequeño percance en su camino. Y es que luego de que la misma artista revelara hace unas semanas, tras el lanzamiento de su nuevo álbum, “This Is Me… Now”, una gira por Estados Unidos para mostrar su nuevo material, recientemente se informó que sus fechas pactadas en las ciudades de Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, New Orleans y Houston se cancelaron.

Fue durante el pasado miércoles 13 de febrero que las fechas del tour de JLo figuraban como canceladas en la página oficial de Ticketmaster, empresa organizadora de dichos conciertos de la cantante.

Poco después de la sorpresiva noticia, se reveló que la posible causa de las cancelaciones de estas fechas se debería a un problema de logística en la planeación del show. Sin embargo, nueva información señala que la verdadera causa de la cancelación de estos conciertos se debería a la baja venta de entradas.

Jennifer López estrenará la película “Atlas” en mayo de este año. Crédito: Mezcalent

¿JLo ya no causa emoción?

De acuerdo con diversas fuentes cercanas a la organización del tour, en el actual sitio de compra de Ticketmaster puede verse una preocupante cantidad de asientos grises, entradas abiertas o no vendidas, sobre el número de personas que ya compraron su entrada, asientos en color azul.

Cabe mencionar que este tipo de gráficos, por parte de Ticketmaster, no son totalmente fiables debido a que se necesita una constante actualización de la información. Sin embargo, la diferencia entre ambos colores es sustancialmente visible.

Es importante recordar que aunque la carencia en la compra de boletos en estas ciudades no representa la “intención” general de la población por ver y escuchar a JLo, la recepción del nuevo disco de la cantante de origen latino podría tener cierto “peso” en esta situación.

Y es que luego de salir a la luz el pasado 16 de febrero, junto a un proyecto audiovisual y un documental que cuenta el desarrollo del disco, titulado “The Greatest Story Love Never Told”, el material de la nacida en El Bronx debutó en un decepcionante puesto 38 en el Billboard 200 del mes pasado.

Jennifer López reveló que “This Is Me… Now” podría ser su último disco. Crédito: Mezcalent

Para la realización de este proyecto multimedia, incluyendo la actual gira, la cantante invirtió cerca de 20 millones de dólares. Cabe mencionar que a diferencia de otros proyectos, en este “regreso”, la artista contó con el apoyo de su esposo Ben Affleck, de quien declaró fue parte fundamental en el desarrollo de este material.

Posterior al lanzamiento de “This Is Me… Now”, la cantante mencionó, a través de una entrevista, que este podría ser su último disco. La también actriz estrenará este año la cinta “Atlas”, a través de Netflix, además de convertirse en productora de otros proyectos como una cinta basada en la caricatura infantil “Bob the Builder”.

