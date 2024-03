¿Por qué sería un duro golpe para Cristina Porta que entre su ex Luca Onestini?  

Luca Onestini, DJ italiano, sería el participante que entre el domingo al reality show ‘La Casa de los Famosos 4’, un duro golpe para la española Cristina Porta, debido a que se reencontraría con su examor, con quien vivió una dura separación, según ha contado en el programa de telerrealidad.

Todo apunta a que el joven, quien es una estrella de los realities shows, entraría el domingo, moviendo así las cosas dentro de la convivencia, pero en especial a su ex, quien se ha convertido en las últimas semanas en una de las figuras más llamativas.

De Luca se sabe que tiene gran experiencia en este tipo de programas, ya que ha participado en competencias como: ‘Secret Story’, ‘Supervivientes’, ‘El tiempo del descuento’, ‘Temptation Island’, ‘Mujer y hombres y viceversa’, ‘Gran Hermano’.

En su cuenta en Instagram tiene más de 1 millón de seguidores, un aspecto que podría tener relevancia si cuenta con público en los Estados Unidos, ya que son los televidentes en este territorio los que decidirán cuánto tiempo podría pasar dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’.

¿Por qué pondría las cosas difíciles a Cristina Porta?

Hace poco, la española habló en ‘La Vida en Fotos’ de cómo la ruptura de ese amor le afectó a su autoestima, entre otras cosas.

“Mira, Jimena (Gallego), yo cuando lo dejé con él y yo soy una persona que no me rindo nunca, pero yo le dije a una amiga.. ‘Yo no me quiero despertar mañana’. Es que yo no tenía ganas de nada, yo me daba pena a mi misma y no encontraba a la Cris que yo había sido porque yo quería estar con él. Psicológicamente me hizo mucho daño y yo de repente le vi en un reality como si yo no existiera e incapaz de nombrarme. Él sabe que me está haciendo daño y por eso lo hizo y pues yo también lo pasé muy mal mientras él estaba ahí”, comentó mientras soltaba algunas lágrimas.

Esta persona es de las que más daño ha hecho a Cristina, sino el que más. DAÑO PSICOLÓGICO del que le ha costado mucho salir. Por su culpa le cuesta tanto abrirse al amor a una chica tan risueña como ella.



No queremos verle cerca de ella. No se merece revivir eso. #LCDLF4 pic.twitter.com/cDAFzf7yOW — Pink🤍 (@pinkyskyfeed) March 14, 2024

Después de esto, afirmó: “Yo la pasé muy mal mientras él estaba allí, pero ya llegué a entender que esa persona me estaba haciendo mal, consciente de que me estaba haciendo mal y lo superé, Jimena, ¿qué estoy abierta al amor? Pues sí, pero no creo en el amor al 100 por cien ya”.

Es probable que el domingo se vea cómo ha avanzado Cristina con este tema, pues ahora estará encerrada junto al que fue su gran amor.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4, de Telemundo aquí:

· Telemundo responde ante las acusaciones de Thalí García, ex habitante de La Casa de los Famosos 4

· La Casa de los Famosos 4: Aleska Génesis es la líder de la octava semana

· LCDLF 4: En la gráfica, estos fueron los menos votados, en la séptima gala de eliminación