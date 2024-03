Famosos lloran la muerte de Nicandro Díaz, productor de “Amores verdaderos”

Luego de que se confirmó el lamentable fallecimiento de Nicandro Díaz, reconocido productor de telenovelas de gran éxito mundial como “Amores Verdaderos”, “Soy tu dueña”, “Mañana es para siempre”, “Destilando Amor” y “Contra viendo y marea” muchos famosos inundaron las redes sociales para mostrar su tristeza ante este suceso enviando así sus condolencias a todos sus seres queridos.

Marjorie de Sousa, Danilo Carrera, Michelle Renaud y Gabriel Soto son sólo algunas de las celebridades que utilizaron sus cuentas de Instagram y Twitter para compartir emotivos mensajes con su sentir ante la inesperada partida del productor.

“No quiero, tú no. Mi Nic te acabo de ver, teníamos planes, siempre estabas ahí y siempre me impulsabas. Tú creíste en mí cuando nadie más, me trajiste de vuelta a este hermoso país y me regalaste grandes personajes, también tu amistad. Vivimos tantos momentos bonitos y otros no tanto, pero siempre estábamos ahí, eras un gran amigo y protector. Te amo hasta donde estés mi querido amigo, hasta siempre», escribió la venezolana. Por su parte, el ecuatoriano señaló «Nos quedamos con ganas de muchas historias más amigo mío! Cuídame desde arriba para que se hagan realidad todos eso sueños de los que alguna vez hablamos. Hasta siempre mi Nic”.

Michelle puso “Te quiero para siempre, ¡eso! Mis condolencias para tus hijos, tu familia y todas las personas a las que te les metiste al corazón con esa personalidad tan única. Gracias por las risas y los muchos consejos que siempre me diste. Vuela alto mi producer“. Finalmente, Gabriel destacó “No puedo creer esto. Estoy completamente en shock y con un profundo dolor por tu partida querido Nic. Justo acabábamos de vernos el jueves en este nuevo proyecto de teatro. Te vamos a extrañar mucho”.

Otras personalidades del medio que se expresaron en redes sociales fueron Claudia Álvarez, Lorena Meritano, Marlene Favela y Sebastián Rulli. Asimismo, famosos como Alexis Ayala, Ana Martin, Mark Tacher, Erika Buenfil, David Zepeda y Michelle Vieth, entre muchos otros, se enlazaron telefónicamente al programa “Hoy” para expresar su tristeza ante la partida del productor y contar algunas anécdotas que vivieron a su lado.

