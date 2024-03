Elecciones en Puerto Rico: CEE necesita $73.9 millones para cumplir con obligaciones en año electoral

Nueva York – La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) en Puerto Rico confirmó a El Diario que necesitaría un total de $73.9 millones de dólares para costear todas las obligaciones de esa oficina durante el próximo año fiscal que incluyen la elección general del 5 de noviembre y la cuarta papeleta para votar simbólicamente por el presidente y vicepresidente (a) de Estados Unidos.

La CEE, entidad encargada de organizar y desarrollar los eventos electorales en la isla, proyecta un déficit de unos $36 millones en el presupuesto debido a que la asignación sugerida para aprobación en la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) es de tan solo $37 millones.



“El presupuesto solicitado por la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) para el próximo año fiscal asciende a $73.9 millones, cifra dentro de la cual se cubrirían los gastos relacionados al evento de la elección general a celebrarse en el mes de noviembre. Sin embargo, pese a que esa es la proyección de gastos estimado para atender lo concerniente a la operación y el evento en sí, la asignación presupuestaria sugerida para aprobación es de tan solo $37 millones. Ello representa una deficiencia global de $36 millones”, indicó la CEE en declaraciones escritas a este periódico.



“Con relación al evento electoral, al adjudicar las partidas operacionales necesarias, con la asignación sugerida restarían solo unos $5 millones para destinarse al evento electoral para el cual se necesitan $29 millones, un déficit de $24 millones”, añadió la entidad.



La Comisión indicó que se mantiene en constante comunicación con la OGP para darle seguimiento al pedido de fondos para el próximo año fiscal 2024-2025.

Estos planteamientos fueron expuestos por la presidenta interina de la CEE, Jessika Padilla Rivera, en una vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de P.R. este lunes. En el intercambio, la funcionaria instó a los líderes legislativos a tomar medidas para asignar la cantidad requerida para cumplir con el calendario electoral conforme establece el Código Electoral.

Organizar la elección general no se limita a los procesos el próximo 5 de noviembres, también implica campañas previas de inscripción, reactivación, transferencias, voto ausente, voto adelantado, entre otros.

Papel de la Junta de Control Fiscal

Cabe señalar que en esta discusión el papel de la Junta de Control Fiscal es central.

El organismo federal que controla las finanzas de Puerto Rico, activo desde el 2016 como resultado de la aprobación de la Ley PROMESA en el Congreso de Estados Unidos, debe dar el visto bueno a cualquier asignación de fondos.

Este año, por primera vez, se realizará una cuarta consulta el día de la elección general para auscultar el sentir o preferencia de los boricuas en la isla en cuanto a candidatos a la presidencia y vicepresidencia de EE.UU.

Por la condición de territorio, los boricuas en la isla no pueden elegir al presidente, vicepresidente ni miembros del Congreso con derecho al voto en el pleno; pero si se mudan a un estado, automáticamente, tienen ese derecho.

Aunque la cuarta papeleta que será suministrada a los puertorriqueños como parte de la elección general no tendrá carácter vinculante; de todas formas, los resultados serán enviados a las principales autoridades en Washington D.C.

Eso es parte de lo que dispone el Código Electoral, aprobado en junio del 2020 (Ley Núm. 58 del año 2020) por la mayoría del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP).

El estatuto establece que, habrá una elección especial en cada elección general para escoger al candidato predilecto a la presidencia y vicepresidencia de EE.UU., a partir del 2024.

No todos están de acuerdo con la cuarta papeleta el 5 de noviembre

A pesar de que algunos consideran que la consulta simbólica ayudará a enviar un mensaje a Washington D.C. sobre la inclinación política de la mayoría de los boricuas en el territorio y lo que esperan de los funcionarios en la capital federal, otros no están de acuerdo con la celebración de la elección especial.

A través del Proyecto de la Cámara 2030, el vicepresidente de la Cámara, José “Conny” Varela, propuso una enmienda el Código Electoral para posponer para el 2028 el proceso debido que a que implicaría un gasto adicional de $600,000 dólares que la CEE no tiene.

“Llevar a cabo este proceso el día de las elecciones generales de 2024 conllevaría incurrir en esfuerzos y gastos adicionales de preparación para la elección, en momentos en que los recursos de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se encuentran comprometidos con la elección del gobernador, los alcaldes y la asamblea legislativa, y limitados por las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal. En impresión de papeletas solamente, y calculando a los costos de 2020, este proceso añadiría aproximadamente $600,000.00 al costo del proceso electoral”, señaló el representante a medios en la isla. No está claro de dónde el legislador sacó la cifra.

En declaraciones en febrero pasado a El Vocero, la presidenta de la CEE dijo estar abierta a cualquier medida dirigir a ahorrarle dinero a la oficina.

“Todo aquello que implique que la Comisión Estatal de Elecciones no tenga que incurrir en gastos, pues ciertamente lo tomamos de una manera favorable a la comisión para no incurrir en gastos que no tengan que llevarse a cabo. No obstante, no hemos visto el proyecto”, planteó Padilla Rivera.

