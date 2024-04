José Luis Reséndez sobre su despido de Telemundo: “Tus servicios ya no van a ser requeridos”

José Luis Reséndez se destacó en producciones como “Sortilegio”, “Por amar sin ley” y “El Talismán”, donde interpretó diversos personajes que lo llevaron a ganar reconocimiento y popularidad en el ámbito actoral. Sin embargo, tuvo una mala experiencia en la parte laboral y luego de tantos años rememoramos el motivo por el que no siguió en la televisión.

“Hoy 14 de octubre, día de mi natalicio, anuncio oficialmente mi retiro de la televisión abierta mexicana como protesta ante semejante abuso y les pido a mis seguidores que si quieren apoyar me apoyen con el hashtag #eltalentovale. Es muy importante. No solamente son los derechos de nosotros los actores y actrices que estamos muy desprotegidos, sino de todos los trabajadores que sufren este tipo de abuso por parte de las empresas y no son recompensados por su excelente trabajo y su carrera o su trayectoria y su esfuerzo. Simplemente, merecemos algo mejor”, mencionó el actor a través de un video compartido en YouTube.

José Luis Reséndez llegó a trabajar en destacadas telenovelas como ‘Destilando Amor’ en el año 2007. Crédito: Mezcalent

El mexicano de 45 años detalló que la determinación que tomó no fue simplemente por salir del paso, debido a que no fue tomada de la mejor manera: “Con respecto al asunto relacionado con mi abrupto e injustificado retiro de la serie Señora Acero 5 y Telemundo NBC se pueden leer algunos comentarios hacia mi persona como ‘andas ardido’, ‘se le subió’, ‘ya supéralo’. Solo para aclarar, todas esas cosas son falsas. Es muy diferente a lo que en realidad estoy haciendo que es una protesta por defender mis derechos y de todas aquellas personas que están siendo explotadas de la misma forma y se muestran indiferentes o temerosas ante tal injusticia”.

José Luis no se quiso detener y aprovechó para explicar las presuntas situaciones irregularidades que se registran en este tipo de empleo: “En Latinoamérica es bien sabido, pero nadie se atreve a decir nada, que los monstruos televisivos quieren tener el control absoluto de todo pisoteando al medio artístico apretando demasiado sus propuestas no importándoles absolutamente nada evidentemente para quedarse, no con la mayor tajada del pastel, sino con el pastel completo”.

José Luis Reséndez aclaró la situación que venía atravesando. Crédito: Mezcalent

“Me habla la productora y me dice ‘José Luis agarra tus maletas porque te vienes mañana’ (a trabajar a Estados Unidos). Agarro a mi familia, nos regresamos a México, arreglo mi maleta. En la noche recibo otra llamada de la productora diciéndome así textual ‘José Luis lo siento, pero tus servicios ya no van a ser requeridos‘; un día antes de viajar… Así fue como comenzó, con un despido de manera muy irreal, muy antiprofesional, muy irrespetuosa”, agregó.

Sigue leyendo:

· José Luis Reséndez le hace bullying a Maluma y hasta lo nombra en femenino

· El actor José Luis Reséndez le mandó un terrible mensaje a Belinda ¿Estallará Lupillo Rivera?

· Tras salir de ‘Señora Acero 5’, José Luis Reséndez explota contra Telemundo y anuncia retiro