‘La Casa de los Famosos 4’: Isis Serrath publica chat con Guty Carrera para demostrar que sí iban en serio 

Isis Serrath, modelo mexicana, publicó en su cuenta en X un video de un chat que tuvo con Guty Carrera, para afirmar que sí tuvieron algo más fuerte de lo que el actor ecuatoriano ha dicho.

En la publicación, la eliminada de esta semana en ‘La Casa de los Famosos 4’ mostró la buena química que tenían, al cantarse distintos temas y compartir románticos mensajes.

Para acompañar estas pruebas, la joven escribió en el mensaje: “Yo no lo tomé como broma nunca”.

Otro chat que mostró fue para hablar del día en el que él entró a ‘La Casa de los Famosos 4’: “El día que le dije que ya iba a verlo al hotel y que él pensaba que si iba a entrar a la casa para que hiciéramos una historia de amor”.

Muchos reaccionaron a estas publicaciones de Isis Serrath, algunos para criticar a Guty y otros para pedirle que deje ese tema atrás.

Entre los comentarios que le escribieron estuvieron: “¿Todavía estás en esto? Mija, ya pasa página. A Guty nadie le importó tu entrando él ya tenía una sentencia con el público. Te dieron una oportunidad para que las personas te conocieran, una nueva plataforma, y saliste como una loca desubicada”.

Otros le dijeron: “Ay no amiga que cringe, ¿qué le ven a Guty? Hasta a Brenda se lo pregunto”, “Siempre te creí y entendí que no te podías defender bien adentro, porque romperías las reglas de no contar lo que sabías del exterior, por eso muchos no entendieron bien. Pero siempre súper que Leopoldo/ Guty era falso, hasta su nombre es falso”.

La salida de Isis Serrath de ‘La Casa de los Famosos 4’

Esta semana la mexicana de 33 años de edad quedó fuera de la competencia de la cadena Telemundo, luego de que no recibiera el apoyo suficiente por parte del público para continuar.

Desde que salió, ha compartido varios mensajes en su cuenta en X, en los que habla de lo sorprendida que está por cómo se han tergiversado cosas o editado algunos momentos del reality show, lo que asegura la terminó afectando.

